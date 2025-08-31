B1 Inregistrari!
Președintele Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Va participa la „Marea Dictare Națională" alături de Maia Sandu

Președintele Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Va participa la „Marea Dictare Națională” alături de Maia Sandu

Ana Beatrice
31 aug. 2025, 08:32
Președintele Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Va participa la „Marea Dictare Națională” alături de Maia Sandu
Sursa Foto: Facebook/ Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului va fi primit de către președinta Maia Sandu la Reședința de Stat și va participa la mai multe evenimente dedicate sărbătorii.

Cuprins:

  • Cum va fi primit președintele României la Chișinău

  • Participarea la „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale

  • Omagiul adus poetului Mihai Eminescu

  • Evenimentele culturale la care va lua parte Nicușor Dan

Cum va fi primit președintele României la Chișinău

Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita începe la ora 08:40, când Nicușor Dan va fi primit de către președinta Maia Sandu la Reședința de Stat din Chișinău.

Participarea la „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale

La ora 10:00, șeful statului va lua parte la evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din capitala Republicii Moldova. Președintele va susține o alocuțiune în deschiderea manifestării.

Omagiu adus poetului Mihai Eminescu

La ora 11:15, Nicușor Dan va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni, gest simbolic de respect și recunoaștere culturală.

Evenimentele culturale la care va lua parte Nicușor Dan

Programul vizitei include și participarea la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la ora 11:45 la Casa de Cultură din Strășeni.

