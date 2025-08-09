Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Sâmbătă seară, acesta a fost văzut alături de președinta Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală „Orheiul Vechi”.

Unde au fost văzuți Nicușor Dan și Maia Sandu

Ce mesaj a avut Nicușor Dan pentru Republica Moldova

Oamenii veniți la festival au stat la rând să facă poze cu cei doi președinți.

Vizita lui Dan n-a fost anunțată nici de Președinția României, nici de cea a Republicii Moldova.

„Festivalul Lupilor” este un festival de familie, cu camping, court variat și divertisment pentru toate vârstele.

Potrivit descrierii de pe pagina evenimentului, la „Festivalul Lupilor” cântă artiști „din diverse genuri muzicale – de la folk-rock și etno până la alternative, punk și ritmuri electro”.

„Festivalul Lupilor este un eveniment care celebrează cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii care ne aduce împreună. Mulțumim că sunteți alături de noi în această misiune de a păstra viu spiritul artistic și identitar al comunității noastre!Ne întâlnim pe 8-10 august în Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi”, au transmis organizatorii festivalului, pe Facebook.

De altfel, Nicușor Dan pentru ca președinte al României.

„Sunt aici să reconfirm sprijinul cuprinzător, sincer și constant al României pentru Republica Moldova, într-un moment crucial al parcursului său european, al consolidării stabilității și rezilienței sale. Mesajul meu pentru cetățenii este acesta – Republica Moldova este parte a familiei europene, iar !”, transmitea Nicușor Dan, pe 10 iunie, cu ocazia deplasării la Chișinău.