Președintele Sindalimenta, despre protestul fermierilor: „Agricultura este un sector de activitate foarte important care ani de zile este lăsat în paragină” (VIDEO)

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, a comentat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, porniți în marș spre Capitală. Acesta a precizat că agricultorii sunt disperați din cauza măsurilor Guvernului și pentru că nimeni nu îi ascultă:

Fermierii continuă protestele

“Oamenii ăștia de mai bine de un an, de aproape 2 ani, tot merg cu hârtii și nu rezolvă nimic. Degeaba s-au întâlnit cu responsabilii din agricultură, și nu numai, din Guvern pentru că lucrurile au rămas la stadiu de promisiuni. Mai mult decât atât, un deputat al PSD-ului spunea că lucrurile nu se rezolvă așa și că lucrurile se rezolvă prin dialog pentru că altfel nu se poate. PSD-ul are un ministru al Agriculturii, PSD are membrii în Comisia pentru Agricultură oamenii ăștia s-au întâlnit și spun că pierd fermele, că închid fermele, că nu mai pot rezista, că au muncit zeci de ani și că totul se duce de râpă astăzi din cauza unor măsuri aberante luate de Guvern de-a lungul timpului și totul a rămas la fel. Omaneii ăștia au ajuns la capătul răbdării. Nu mai au ce să facă. Până la urmă nu mai au ce să piardă”

Dragoș Frumosu a criticat și încercarea autorităților de a opri înaintarea fermierilor spre Capitală:

“Faptul că poliția încearcă să facă un baraj, păi în Germania, în Franța merg tractoare, combine pe autostrăzi și nu se întâmplă nimic. Trăim într-o țară democratică și avem dreptul la protest. Desigur nu avem dreptul și nu e bine să fie violențe, dar la protest pentru nemulțumiri avem dreptul să protestăm ca să fim ascultați și să se înțeleagă că agricultura este un sector de activitate foarte important care ani de zile este lăsat în paragină care nu are niciun fel de program de dezvoltare pe termen mediu și lung și așa ceva nu se întâlnește în nicio țară din UE.

Importăm materie primă în neștire, exportăm materie primă, în loc să exportăm produs finit pentru că am închis tot și am distrus tot, în timp ce importăm produs finit existent pe rafturile magazinelor, pentru că 70% din produsele de pe rafturi vine din import. Am ajuns dintr-o țară cu un potențial agricol într-o țară care importă mâncare în neștire”.

Revendicările fermierilor

Dănuț Andruș, reprezentant al fermierilor într-o intervenție pentru emisiunea News Pass care sunt principalele nemulțumiri ale protestatarilor:

„Niciun fermier la ora actuală nu poate ieși cu utilajul din curte. S-a dat acea lege pe genunchi făcută în care s-a inserat că fiecare conducător auto trebuie să posede categoria CE sau TR. Sunt oameni care în momentul în care îi faci categoria CE pleacă în Europa, nu stă să lucreze în România. În toată Europa, la împlinirea vârstei de 16 ani copii dobândesc categoria B1 și au dreptul de a conduce utilajele agricole, pentru că acestea se deplaseazî cu maximum 40 km/h.

S-au făcut condiții diferite față de Europa. Avem obligativitatea să înmatriculăm inclusiv plugul care este tractat după tractor cu inspecție tehnică anuală. Acea inspecție tehnică este făcută pe o hârtie fără nicio valoare. Când te duci cu un autoturism la RAR, un inspector certifică că acel autoturism corespunde din punct de vedere tehnic”.