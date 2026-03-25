PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți

PSD îi cere lui Ilie Bolojan să adopte de urgență o reducere a accizelor la carburanți, Într-un comunicat de presă, social-democrații spun că măsurile din ordonanța pe care vrea să o de Guvernul sunt insuficiente.

Argumentele PSD pentru Ilie Bolojan

„PSD solicită Guvernului să dispună și o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunțate anterior pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți. PSD subliniază că intervenția Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunțate sunt prea mici în raport cu majorările prețurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni.

E prea târziu și prea puțin! E nevoie de o intervenție și asupra accizelor!

amintește că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate imediat după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prevedeau și diminuări ale accizelor sau chiar o scutire totală în cazul motorinei utilizate în agricultură.

PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanți are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creșterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piața de carburanți.

Prin urmare, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea prețurilor la pompă pentru cetățeni și pentru firmele românești.

PSD subliniază că astfel de măsuri au fost deja implementate de mai multe state din Uniunea Europeană, pentru protejarea economiilor naționale.”, arată comunicatul PSD dedicat lui Ilie Bolojan.

Sindicaliștii sunt în barca lui Grindeanu

Reprezentanții sindicatelor, care ar trebui să participe la ședința Consiliului Tripartit, convocată de Guvern, nu vor să se întâlnească cu Ilie Blojan, dar merg la șeful PSD.

Blocul Național Sindical a cerut reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social și acuză Guvernul de lipsă de transparență în convocarea acestuia.

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional.

De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiţi să solicite convocarea CNTDS, evidenţiază încă o dată atitudinea superficială şi lipsită de respect a Guvernului faţă de un subiect de maximă importanţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri.

În acest context, BNS a solicitat reprogramarea şedinţei CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederaţii sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, stabilită anterior convocării CNTDS.”, transmit sindicaliștii.

Premierul spune că „NU”

De partea cealaltă, dă de înțeles că nu e de acord cu nicio reducere a taxelor pe carburanți. Și îndeamnă PSD să aibă răbdare. Și românii să aibă răbdare. Dar până când?

„Este un pas doi, dar asta înseamnă să ajungi la o situație de stabilitate, vezi cât s-a încasat, faci o estimare ce înseamnă costuri. Chiar dacă poți intervenii lună de lună, pentru a regla prețurile declanșezi niște elemente de costuri, iar România nu are un deficit de 3% cum ar fi fost bine să îl aibă.”, spune prim-ministrul.