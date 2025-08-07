B1 Inregistrari!
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă

Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă

George Lupu
07 aug. 2025, 09:40
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Prețul pâinii continuă să crească în România, deși pentru 2025 este estimată o recoltă istorică de grâu, iar prețul făinii scade constant. Producătorii invocă majorările de prețuri la energie, începând cu 1 iulie, și la carburanți, din 1 august, ca principale cauze ale scumpirilor.

Cuprins

  • Cât cât va crește prețul pâinii
  • Cu cât s-a mărit TVA-ul pentru alimente de la 1 august

Cât cât va crește prețul pâinii

În ciuda costurilor tot mai mici la materia primă, prețul final al unei franzele de 300 de grame a ajuns la 3 lei. Din această sumă, doar 70 de bani reprezintă costul făinii, un leu este alocat salariilor, iar 60 de bani acoperă utilitățile, chiriile și alte ingrediente. Restul de 70 de bani rămâne profit pentru producători, potrivit unei analize ȘtirileProTV.

Datele europene arată că românii plătesc în prezent cel mai mare preț pentru pâine de la începutul măsurătorilor statistice.

Pe lângă scumpirile interne, importurile de făină ieftină din Republica Moldova pun presiune pe morile autohtone. Viorel Marin, președintele Asociației Naționale de Morărit și Panificație, avertizează că aceste importuri ajung la prețuri apropiate de cele la care morarii din România cumpără grâul intern.

Cantitățile mari livrate au blocat activitatea multor mori din estul țării, unele dintre ele fiind nevoite să își reducă sau să își suspende producția.

Deși România se află pe locul trei în UE la ponderea agriculturii în PIB, valoarea producției agricole o plasează abia pe locul șapte.

Cu cât s-a mărit TVA-ul pentru alimente de la 1 august

Începând cu data de 1 august, TVA-ul la alimente a crescut de la 9% la 11%. Și la produsele alimentare tradiționale care au TVA-ul de 5%, cota s-a mărit la 11%. Cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%.

De la creşterea celor două cote de TVA, cea standard şi cea pentru alimente şi medicamente, la eliminarea plafonării în sectorul energiei şi majorarea accizelor pentru carburanţi, toate vor duce la chletuieli lunare mai mari chiar și cu sute de lei.

