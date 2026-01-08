Se spune că Arsenie Boca ar fi lăsat în urmă mai multe previziuni legate de anul 2026. Aceste mesaje continuă să stârnească interes, dar și controverse. Pentru mulți, aceste sunt privite ca avertismente majore adresate întregii omeniri. Ele sunt văzute ca semnale clare despre vremuri dificile și schimbări profunde care se apropie.

În mod special, România pare să ocupe un loc central în aceste viziuni. Noul an este descris ca un adevărat punct de cotitură istoric. Este un timp al deciziilor grele, în care alegerile făcute vor avea ecouri pe termen foarte lung.

Ce spune Arsenie Boca despre anul 2026 și viitorul omenirii

Arsenie Boca a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri ale spiritualității românești din secolul XX. Cunoscut de mulți drept „Sfântul Ardealului”, el . Călugăr, duhovnic și pictor bisericesc, a fost apreciat pentru profunzimea învățăturilor sale și pentru viziunile considerate de unii drept profetice.

Potrivit mai multor surse, Arsenie Boca ar fi făcut încă din copilărie referiri misterioase la anul 2026. Acest an ar fi fost asociat de el cu un moment de maximă importanță. Se spune că acesta desena obsesiv o hartă pe pereții casei părintești, iar de fiecare dată când era acoperită, desenul reapărea, fapt interpretat ulterior ca un semn simbolic.

În acea reprezentare, granițele Americii ar fi fost diferite. Texasul apărea ca entitate independentă, iar Florida ar fi fost înghițită de ape, detalii care au alimentat și mai mult interesul și controversele din jurul presupuselor sale previziuni.

Ce evenimente decisive ar urma să aibă loc în 2026

Unul dintre punctele-cheie ale previziunilor atribuite lui Arsenie Boca vizează perioada 20–21 iunie 2026. Atunci ar urma să înceapă așa-numita „numărătoare inversă”. Din acel moment, timp de 180 de zile, lumea ar intra într-o etapă extrem de tensionată. Această perioadă ar culmina pe 18 decembrie 2026, dată numită simbolic „Ziua Marii Hotărâri”.

Această zi ar marca luarea unei decizii majore la nivel global, cu implicații profunde pentru viitorul omenirii, iar România ar avea un rol neașteptat de important în acest context. În același registru, este menționată data de 7 decembrie 2026, când ar fi afectate de un atac intern de natură non-militară. Ulterior, pe 15 decembrie 2026, ar avea loc un eveniment care ar tensiona serios relațiile dintre americani și români.

