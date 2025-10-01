În fiecare an, România aruncă peste 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi, iar la nivel personal, fiecare cetățean european aruncă și el la gunoi, în jur de 70 de kg de mâncare pe an. În februarie, anul acesta, a luat naștere în Sectorul 6 al Capitalei prima bancă locală de alimente din România, înființată de o instituție locală.

Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare asupra Risipei Alimentare, care se celebrează la data de 29 septembrie, Banca Locală de Alimente prin , împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au organizat evenimentul intitulat „Campionii sustenabilității: donează eficient, deduce inteligent”, dedicat informării și promovării măsurilor privind diminuarea risipei alimentare.

De ce e atât de benefică Banca Locală de Alimente Sector 6

“ este, dacă vreți, un exemplu de bune practici, atât pentru comunitatea Sectorului 6, dar și pentru întreaga țară.

Aici, alimentele donate sunt valorificate și pe mai departe redistribuite atât sectorului vulnerabil din punct de vedere social, cât și sub formă de masă caldă grădinițelor, școlilor din Sectorul 6.

Ei sunt recunoscuți de Ministerul Agriculturii ca fiind operatori economici receptori”, a explicat Amelia Rus, Director General, DGPIAC, Ministerul Agriculturii.

Combaterea risipei alimentare este o prioritate la nivel european și național. Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România risipește, anual, peste 150 kg de alimente per persoană, în timp ce 16,3% dintre români nu-și permit o masă decentă la fiecare două zile.

Câte tone de alimente au fost salvate în doar 6 luni

UE și-a asumat reducerea risipei alimentare la jumătate, până în 2030, pe tot lanțul, de la ferme până la consumatori. Aceasta nu mai este doar o obligație europeană, ci și o responsabilitate a fiecărui stat, pentru a proteja sănătatea publică, siguranța alimentară și a resurselor.

“Încercăm să punem la masă toți actorii implicați în lanțul ăsta de diminuare a risipei alimentare, astfel încât și ei să conștientizeze, la rândul lor, avantajele pe care le pot avea aplicând legea diminuirii rispei alimentare. Avem, din fericire, peste 35 de donatori din tot lanțul agroalimentar, de la producători la distribuitori și chiar magazine de retail.

Avem partenariate cu peste 30 de ONG-uri sau alte instituții publice”, a precizat Ovidiu Rusu, Director Banca Locală de Alimente Sector 6.

În doar șase luni, Banca Locală de Alimente Sector 6 a reușit să salveze 500 de tone de alimente, creând 215.000 de porții de hrană caldă, livrate la peste 5.000 de beneficiari, elevi și persoane defavorizate.

Alte 38.000 de pachete au fost oferite beneficiarilor de servicii sociale. Mulți voluntari s-au alăturat acestui proiect, însumând 1.000 de ore de voluntariat.