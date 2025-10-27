Primăria Brașov anunță că renunță, începând din acest an, la focurile de artificii organizate tradițional în . În locul acestora, municipalitatea va introduce spectacole moderne cu lasere, menite să ofere un show vizual spectaculos și ecologic.

De ce a decis Primăria Brașov să renunțe la focurile de artificii de Revelion

Primarul George Scripcaru a anunțat că renunțarea la are scopul de a proteja animalele de companie de zgomotele puternice. El a explicat că fiecare sfârșit de an este un coșmar pentru câini, pisici și alte animale, speriate de explozii.

Mulți stăpâni își pierd animalele în noaptea de Revelion, fiind nevoiți să le caute dimineața, din cauza panicii provocate. Pentru a evita aceste situații, Primăria Brașov a decis înlocuirea artificiilor din Piața Sfatului cu un spectacol de lasere.

„Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noştri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului”, a transmis edilul, notează Agerpres.

George Scripcaru speră ca exemplul administrației locale să fie urmat de cât mai mulți brașoveni iubitori de animale.

Ce efecte au artificiile asupra animalelor

Potrivit studiilor citate de Primăria Brașov, artificiile provoacă efecte negative grave domestice și celor sălbatice din natură. Zgomotul puternic și lumina intensă pot cauza stres sever, panică și dezorientare la animalele expuse acestor manifestări pirotehnice.

Specialiștii avertizează că unele animale pot suferi pierderea auzului temporar sau permanent din cauza exploziilor repetate și neașteptate. În cazuri extreme, frica intensă determină animalele să fugă, provocându-și răni grave sau chiar pierzându-și viața în accidente.