Acasa » Știri Locale » Bucureștiul ar putea avea un singur responsabil pentru căldură. Primăria Capitalei vrea să preia ELCEN

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 23:15
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Primăria vrea să oprească jocul pasării vinei
  2. Ce înseamnă SACET pentru bucureșteni?
  3. Evaluarea activelor ELCEN, primul pas anunțat

Primarul Capitalei anunță noi discuții cu Ministerul Energiei pentru preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, într-o încercare de a pune capăt împărțirii responsabilităților din sistemul de termoficare. Miza este crearea unui SACET București coordonat unitar, în care producția, transportul și distribuția căldurii să nu mai fie gestionate separat.

Primăria vrea să oprească jocul pasării vinei

Primarul Capitalei a transmis că s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului Energiei pentru a discuta pașii următori privind sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din București. Potrivit edilului, soluția urmărită este preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, astfel încât responsabilitatea pentru termoficare să fie concentrată într-un sistem unitar.

„Este vorba despre preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei pentru a termina odată cu împărțirea responsabilității și aruncarea vinei între Ministerul Energiei și Primăria Capitalei”, a declarat primarul Capitalei pe Facebook.

Edilul susține că au mai fost făcuți pași în această direcție, însă procesul a fost blocat sau amânat ani la rând.

„Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile”, a mai transmis primarul general.

Ce înseamnă SACET pentru bucureșteni?

SACET este sistemul care asigură producerea, transportul și distribuția energiei termice către locuințe și clădiri. În București, ELCEN produce agentul termic în centrale, iar Termoenergetica îl transportă și îl distribuie către consumatori.

Pentru bucureșteni, diferența dintre instituții contează mai puțin decât rezultatul final: apă caldă și căldură fără avarii repetate. De aceea, administrația Capitalei susține că un sistem coordonat dintr-un singur punct ar putea simplifica investițiile și modernizarea rețelei.

În acest context, SACET București devine miza unei reorganizări care ar putea schimba modul în care este administrată termoficarea Capitalei.

Evaluarea activelor ELCEN, primul pas anunțat

Primarul Capitalei spune că Ministerul Energiei ar urma să facă evaluarea activelor ELCEN, etapă necesară pentru continuarea procesului de preluare. Edilul a criticat faptul că această evaluare a fost amânată în trecut.

„În acest moment am convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor ELCEN, evaluare de care se face că uită de mai mulți ani”, a afirmat primarul Capitalei.

Totuși, edilul avertizează că procesul ar putea fi blocat din nou de viitorul Guvern. În opinia sa, termoficarea nu ar trebui tratată ca miză politică, deoarece efectele se văd direct în locuințele bucureștenilor.

„Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureștenii”, a transmis primarul general.

Preluarea ELCEN rămâne, deocamdată, o intenție aflată în etapa pașilor administrativi. Dacă procesul va avansa, Bucureștiul ar putea avea un model de termoficare cu responsabilitate mai bună, în care producția și distribuția căldurii să nu mai fie separate între instituții care se acuză reciproc atunci când apar probleme.

Noul trend periculos de pe TikTok: usturoi crud în nas pentru a scăpa de congestie. Ce spun medicii despre efectele metodei virale
