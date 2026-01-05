Primăria municipiului Bistrița a fost sancționată cu peste 12.700 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor privind deszăpezirea străzilor în timpul ninsorilor din ultimele zile, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Amenzile au fost aplicate pentru lipsa intervențiilor corespunzătoare pe drumurile publice, în perioada 2-4 ianuarie.

Sancțiuni aplicate

Primăria municipiului Bistrița a primit trei sancțiuni contravenționale, fiecare în valoare de 21 de puncte amendă, aplicate în zilele de 2, 3 și 4 ianuarie, scrie Adevărul.

Având în vedere că valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, suma totală a amenzilor se ridică la 12.757,5 lei.

Reprezentanții IPJ Bistrița au precizat că: „Până la acest moment, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au aplicat trei sancțiuni contravenționale administratorului drumului, de 21 de puncte amendă fiecare, pentru neîndeplinirea obligațiilor de menținere a viabilității străzilor”, potrivit Agerpres.

Aceste măsuri au fost luate pentru a atrage atenția asupra importanței intervențiilor rapide și corecte în perioada sezonului rece, mai ales în condiții de ninsoare abundentă și polei.

Măsuri suplimentare ale primăriei

Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a anunțat că luni dimineață s-a întrunit Comandamentul de iarnă pentru a evalua situația și a stabili prioritățile de intervenție.

„Am analizat situația din teren și am stabilit intervențiile pentru deszăpezire și combaterea poleiului, cu prioritate pe arterele principale, străzile secundare și trotuare”, a precizat edilul pe pagina sa de Facebook.

În ultimele zile, administrația locală a folosit utilaje speciale, clorură de calciu și materiale antiderapante pe străzile principale și pe aleile dintre blocuri, pentru a menține siguranța circulației și accesul locuitorilor.

Sprijinul voluntarilor și impactul asupra comunității

În completarea eforturilor primăriei, voluntarii SVSU au contribuit la deszăpezirea căilor de acces către lăcașurile de cult, Spitalul Județean, Serviciul Județean de Ambulanță și zonele intens circulate.

Aceștia au acționat pentru a asigura accesul pietonal și rutier, reducând riscurile de accidente din cauza poleiului și a zăpezii.

Colaborarea între autorități și voluntari subliniază importanța coordonării eficiente în sezonul rece, când condițiile meteorologice pot afecta grav siguranța comunității.