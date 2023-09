Primarul Sectorului 4 anunță investiții în infrastructura sanitară. Daniel Băluță: Vom începe lucrările la o nouă maternitate / Vom avea o unitate nouă de pompieri și în cartierul Tineretului (VIDEO)

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat mai multe investiții în infrastructura sanitară din sector, marți, în cadrul alocuțiunii susținute la deschiderea noii unități de pompieri ISU din str. Perșani.

Daniel Băluță: Vom începe lucrările la o nouă maternitate în Sectorul 4

Edilul a oferit detalii despre investițiile în infrastructura sanitară.

„În urmă cu câțiva ani am realizat secția de arși, secția de mari arși, la Spitaul Bagdasar-Arseni. În urmă cu doar do ani am finalizat unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Bagdasar-Arseni, iar această unitate nu vine să facă altceva decât să realizeze un circuit integrat, un circuit menit să protejeze viața și să salveze viața, dar în mod evident nu ne oprim aici, pentru că oamenii și viața reprezintă principala noastră preocupare”, a declarat Daniel Băluță.

„Într-un timp foarte scurt, vom începe lucrările la o nouă maternitate în Sectorul 4, o maternitate cu o capacitate de 178 de locuri. Împreună cu Spitalul de Pneumologie realizăm o nouă secție tot aici, în Sectorul 4, și, nu în ultimul rând, vom genera încă un pavilion de chirurgie pentru noul spital de stomatologie ce va fi deschis în maximum trei luni”, a adăugat el.

„Asta nu este tot, pentru că vom avea în foarte scurt timp și în cartierul Tineretului încă o unitate de pompieri, astfel încât gradul de siguranță al oamenilor din București să crească. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez importanța locului ales. Pe lângă faptul că e un punct strategic pentru că această unitate îi deservește pe bucureștenii din Sectorul 4 și din Sectorul 5, această investiție, alături de celelalte din jur, a fost realizată într-o comunitate care a fost ignorată foarte mulți ani. Lucrurile s-au schimbat aici și vom continua într-un ritm alert această schimbare”, a mai spus oficialul.