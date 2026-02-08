Primul centru de arși grav construit în România după Revoluție a fost finalizat la Timișoara, conform anunțului făcut duminică de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Clădirea este deja ridicată, iar în prezent proiectul se află în etapa de dotare cu echipamente medicale de ultimă generație, potrivit

Stadiul actual al lucrărilor pentru primul centru de arși

Ministrul a subliniat că, deși investiția a fost așteptată de mulți ani, centrul este finalizat și va fi funcțional în cel mai scurt timp

„Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată. Astăzi suntem în etapa de achiziție a echipamentelor, instalare, testare a fluxurilor medicale, iar în scurt timp centrul va fi dat în folosință. Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate. Acest centru trebuia să existe de mult timp. Dar mai știu și altceva: ani la rând s-a vorbit despre proiecte, dar realitatea este aici. Clădirea este ridicată. Ultima etapă este în desfășurare. Iar în curând, acest centru va primi pacienți. Este o construcție modernă, proiectată astfel încât fiecare secundă și fiecare circuit medical să conteze.”, a declarat ministrul sănătății Alexandru Rogobete

Dotări și circuite medicale moderne pentru primul centru de arși

Noua unitate medicală a fost gândită să ofere asistență completă, având secții de urgență, chirurgie reconstructivă și un bloc operator vast. Ministrul a detaliat capacitatea de intervenție a noii clădiri:

„În interiorul acestei clădiri vor funcționa integrat: UPU-SMURD, cu 58 de posturi, pentru preluarea și stabilizarea rapidă a pacienților; Centrul de Arși, cu: 6 paturi pentru mari arși, 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici, 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă; Secția ATI, cu 27 de paturi, destinată pacienților critici; Bloc operator, cu 25 de săli de operație, capabile să susțină intervenții complexe, în paralel; spații esențiale pentru funcționarea sigură a actului medical: sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA; heliport, pentru transfer rapid în situații de urgență majoră.”

Rogobete a adăugat că investiția nu se rezumă doar la cifre, ci la siguranța pacienților:

„Toate aceste detalii nu sunt cifre seci. Ele înseamnă capacitate reală de intervenție, siguranță pentru pacienți și condiții corecte de lucru pentru medici. Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Și, dincolo de întârzierea istorică, este dovada că atunci când lucrurile sunt duse până la capăt, schimbarea devine realitate.”

Provocările în execuția centrului de la Timișoara

Proiectul a fost coordonat de încă de pe vremea când acesta era secretar de stat. Acesta a vorbit despre efortul depus pentru ca centrul să nu rămână doar o schiță pe hârtie:

„Pentru mine, acest proiect nu înseamnă doar o investiție sau un obiectiv bifat. Înseamnă o lecție simplă: schimbarea reală nu se face prin promisiuni, ci prin muncă dusă până la capăt, chiar și atunci când nu e comod și când nimeni nu aplaudă la început. Am simțit de multe ori presiunea, îndoiala, oboseala. Dar astăzi simt altceva: responsabilitatea că acest centru va salva vieți. Și exact pentru asta merită fiecare pas.”