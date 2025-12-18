Mersul prin Capitală, fie că e pe jos sau cu mașina, poate reprezenta un adevărat pericol. Iar riscul e cauzat de trotuarele nefinisate sau distruse, precum și de gropile și denivelările de pe soșele. Aceste probleme, cu care locuitorii din București se confruntă zi de zi, au fost remarcate și de turiștii străini. Ciprian Ciucu promite să remedieze situația, nedemnă pentru o capitală europeană cum e Bucureștiul.

Cum comentează turiștii străini problema trotuarelor din București

Intrarea în centrul vechi, una dintre destinațiile preferate din București ale turiștilor, se face pe propriu risc. Trotuarul este instabil sub picioarele trecătorilor, iar ușurința cu care se desprind plăcile care îl alcătuiesc a făcut să dispară o parte dintre ele. Bucureștenii s-au obișnuit cu problema și s-au resemnat, la fel și cei care s-au mutat relativ recent. Însă, pentru turiștii străini, a fost un șoc să descopere că, fie sunt extrem pentru a-și menține echilibru, fie riscă să se accidenteze.

„Mă aşteptam la ceva diferit şi când am ajuns am văzut că nu este sigur. Mi se întâmplă când merg şi toate pietrele sunt diferite şi simt că o să cad. Am mare grijă, mi-e teamă. Nu mă simt în siguranţă aici. Este un loc frumos, dar trotuarul este foarte periculos pentru vârstnici, chiar şi pentru mine care sunt tânăr mi se pare foarte periculos”, a spus un cuplu de turiști din Israel, pentru Observator News.

Tot în zona centrală, pe Bulevardul Carol, piatra cubică de pe trotuar este doar o amintire. Lipsește cu desăvârșire atât din zona dedicată circulației pietonilor, cât și din stațiile de transport public.

„Este de doi ani de zile aşa şi ne rupem picioarele. Nu avem cum să coborâm din maşini în condiţiile în care pietrele astea se dau peste cap. Uitaţi-vă trebuie să fiu neapărat în , pentru că mă impiedic și nu are cine să mă ridice”, spun localnicii.

Ce planuri pe termen scurt are Ciprian Ciucu pentru a remedia situația trotuarelor

Nu doar pietonii se pun în pericol atunci când circulă pe trotuarele din București, ci și șoferii care aleg să iasă cu mașina într-un oraș plind e gropi pe șosele. Vizitele la service-uri auto aproape că a devenit o rutină pentru bucureșteni, una scumpă, ce-i drept.

„Nu ne convine la niciunul să dăm în gropi dar n-avem încotro. Este oribil, este oribil ce este în Bucureşti efectiv. Am mașină, bag bani în ea încontinuu. Străzi foarte proaste, foarte multe gropi, denivelări nu mai vorbim, liniile de tramvai sunt sub orice critică. Guri de canalizare, eu pe partea asta, roata o am de rezervă că am spart o roată efectiv mergând pe stradă aşa”, a spus un șofer.

Ciprian Ciucu, câștigătorul cursei pentru , promite să rezolve problem trotuarelor și șoselor care prezintă un risc pentru bucureșteni.

„Pe termen scurt trebuie să aducem cultura mentenanţei în acest oraş. Dacă ne uităm şi aici în jur, în centru, ţesutul urban este în degradare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Investițiile vor fi stabilite în 2026, în funcţie de cum va fi împărțit bugetul.