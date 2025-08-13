Problema urșilor este tot mai acută în mai multe regiuni ale țării. Oamenii reclamă că numărul acestora a crescut semnificativ în ultimii ani, iar animalele coboară tot mai des în sate, provocând pagube și punând în pericol vieți omenești.

Cum încearcă localnicii să scape de problema urșilor

În acest context, un fenomen alarmant se manifestă tot mai des: otrăvirea deliberată a urșilor.

Disperați de haosul pe care urșii îl provoacă, localnicii apelează la practici ilegale prin care animale protejate sunt ucise cu substanțe toxice interzise în Uniunea Europeană.

Oamenii caută să rezolve singuri problema urșilor, în lipsa unor acțiuni clare din partea autorităților:

„Sunt foarte mulți și mult prea protejați de lege. Efectiv nu avem cu ce ne apăra, am făcut și garduri electrice”, a povestit un localnic, citat de .

În lipsa unui cadru legal şi rapid de rezolvare a problemei numărului mare de urşi, oamenii caută să rezolve singuri situaţia.

Cum a evoluat populația de urși

Diferența din 2016 până în prezent în ceea ce privește populația de urși este de 5.000 de exemplare. De asemenea, urșii coboară în fiecare an de casele oamenilor, provocând pagube şi punând în pericol vieţi omeneşti.

Pe fondul acestei situații, anul acesta, au existat trei urși despre care ar exista dovezi că au murit otrăviți în județul Mureș.

„Stăteau cu picioarele în sus, așa. Erau morți, nu mișcau”, a precizat un localnic.

În acest caz polițiștii au deschis un dosar penal.

Analizele au scos la iveală faptul că este vorba de substanțele diazinon și carbofuran, două insecticide extrem de periculoase, interzise pe teritoriul statelor Uniunii Europene.