Curtea de Apel București are pe rol un proces cu miză, în contextul mult așteptatei decizii de constituționalitate pe legea . Instanța a stabilit primul termen în dosarul de anulare a numirii lui Dacian Dragoș la Curtea Constituțională.

Proces cu miză la Curtea de Apel București

Marți, 10 februarie, începe procesul pentru anularea decretului de numire în funcția de judecător constituțional a lui Dacian Dragoș. Curtea de Apel a fixat primul termen în cazul cererii formulate de avocata Silvia Uscov, de la AUR. Avocata a depus o cerere similară și în cazul deciziei Senatului prin care a fost numit Mihai Busuioc. Acest din urmă dosar a primit termen pentru 20 martie.

În ultimele zile ale lunii decembrie, a depus două cereri de suspendare a actelor administrative de numire în funcție a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Cererile au primit termen pe 5 ianuarie.

În cazul lui Busuioc, instanța a decis să trimită această solicitare completului investit cu soluţionarea dosarului care îl vizează pe Dacian Dragoş. Practic cele două dosare au fost conexate,. Astfel, miercuri, 11 februarie, instanţa va judeca atât cererea de suspendare care-l vizează pe Dacian Dragoş, câtși pe cea referitoare la Busuioc.

În dosarul lui Dragoş a fost înregistrată şi o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu. Cererea a fost respinsă ca neîntemeiată, dar decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs. Recuzarea judecătoarei va fi judecată o dată cu fondul cauzei.

Legătura dintre proces și decizia CCR pe pensiile magistraților

În 30 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat decizia în cazul cererilor de pentru cei doi judecători constituționali. Instanța s-a sincronizat, pe acest aspect, cu Curtea Constituţională care, în aceeași zi urma să ia o decizie pe pensiile magistraților. Ambele instanțe au amânat judecata și pronunțarea pentru aceeași zi, 11 februarie.

Celelalte două cereri ale avocatei Uscov, care au ca obiect anularea actelor de numire a celor doi judecători , au primit termene diferite, deși au fot depuse în 12 ianuarie. Cazul Dacian Dragoş va fi judecat marți, 10 februarie, iar în cel al lui Busuioc, a fost lăsat pentru 20 martie 2026.

Silvia Uscov susține că cei doi magistrați constituționali nu îndeplinesc condiția de vechime, de 18 ani, în specialitatea juridică în învăţământul superior. În replică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde activează Dacian Dragoș, ca profesor universitar, a transmis că acesta este angajat din anul 2002. El a ocupat pe rând, funcţiile didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar.

„UBB îşi exprimă ferm dezaprobarea faţă de lansarea în spaţiul public a unor susţineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea unei entităţi fundamentale a statului de drept – Curtea Constituţională –, demers care nu serveşte consolidării democraţiei şi care nu trebuie promovat”, menţiona instituţia.

Viitorul CCR se joacă la Curtea de Apel București

Mai mulți analiști, familiarizați cu acest subiect, susțin că procesul deschis de Silvia Uscov are o miză politică. Dacă solicitarea ei va fi admisă de Cutea de Apel București, Dacian Dragoș își va pierde poziția de la CCR. Iar odată acesta înlăturat, toate deciziile la adoptarea cărora a participat vor fi puse sub semnul întrebării.

Sursele respective susțin că instanța se poate pronunța doar pe decretul de numire emis de președintele Nicușor. Iar acest document este adevărata miză. Numirea lui Mihai Busuioc nu poate fi atacată deoarece instanța nu poate judeca o decizie a Senatului. Mai mult, CCR s-a pronunțat, deja, cu privire la criteriile de admitere a lui Mihai Busuioc.

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan la Curtea Constituţională, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. El este conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii.

În schimb, Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, a fost propus de PSD și susținut de coaliția PNL-USR-UDMR, deși existau numeroase semne de întrebare cu privire la competențele și expertiza sa de a ocupa un astfel de post.