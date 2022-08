Procurorii DNA au descins la Poșta Română. Reacția directorului general (VIDEO)

Procurorii DNA au descins, miercuri, la Poşta Română. Procurorii au cerut, printre altele, contractele de muncă și documentele despre angajările şi deplasările făcute de şefii instituţiei.

Ce spune directorul Poștei Române despre ancheta DNA

„Documentele pe care le-au solicitat săptămâna trecută acoperă o perioadă de peste 30 de ani. Noi pregătim acum documentele necesare încă din 1988. Există o multitudine de solicitări acolo, de la contracte de muncă, inclusiv deplasările poștei în străinătate”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, la

El a mai spus că e bucuros că DNA se implică, mai ales că și el a depus mai multe plângeri: „Poșta e capușată de 30 de ani. În clipa în care lucrurile se schimbă, acest sistem ticăloșit reacționează. Exact asta se întâmplă acum. Mă bucur că această instituție (n.r. DNA) este interesată de Poștă Română. Și eu, ca director general, am făcut nenumărate plângeri, peste tot unde a fost nevoie, în ultimul an. Cred că este doar un rezultat al muncii echipei din care fac parte, din ultimul an. Că în sfârșit instituțiile statului sunt interesate și de Poșta Română”.

Ce ar ancheta DNA la Poșta Română

Potrivit prima solicitare se referă la mai multe persoane ce activează într-un fel sau altul în cadrul companiei și beneficiază de salarii astronomice. Investigația îi vizează pe cei care primesc lunar până la 3 salarii, pe contracte diferite, deși ei fac aceeași muncă.

Ancheta mai vizează și un contract de servicii încheiat în 2021, prin achiziție directă. Firma de consultanță care a câștigat, recent înființată, trebuia să pregătească achiziția de „pachetomate”, alternativele la sistemul EasyBox.

Firma în cauză a livrat un document justificativ de doar câteva pagini pentru marea achiziție, pe care mulți dintre directorii cu drept de semnătură din Poștă au refuzat să își pună semnătura.

Potrivit sursei citate, Consiliul de Administrație al Poștei Române a decis, la sfârșitul lunii aprilie, să fie achiziționate 3.000 de pachetomate cu 100 de milioane de lei.