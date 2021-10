Profesorul universitar Ostin Mungiu a murit. Tatăl Alinei Mungiu – Pippidi s-a stins din viață la 79 de ani

Profesorul universitar Ostin Mungiu a murit, la vârsta de 79 de ani. Tatăl Alinei Munciu – Pippidi a fost cercetător specializat în tratarea durerii și a fost unul dintre cei mai respectați profesori ai medicinei, notează Ziarul de Iași.

Tatăl regizorului Cristian Mungiu și al analistului politic Alina Mungiu – Pippidi a decedat după o serie de probleme cu inima pe care le-a avut.

„Un profesor trăiește atât cât persistă în memoria ultimului său student”, spune Ostin Mungiu, într-un interviu acordat platformei news.umfiasi.ro.

Ce spune Ostin Mungiu despre copii săi

Pe lângă o cerieră impresionantă, Ostin Mungiu s-a bucurat și de reușitele copiilor săi. Băiatului lui este regizorul Cristian Mungiu, premiat la Cannes, iar fiica sa Alina Mungiu – Pippidi.

„Suntem părinți fericiți. Nu pot despărți copiii mei, pentru că amândoi au celebritatea lor. Alina a avut și ea un rol în a-l ajuta pe Cristi, pentru că ea a ajuns mai întâi la București, și pe urmă Cristi a locuit în garsoniera ei când ea s-a măritat. (…) Fiica mea și-a ales prima dată profesia sub comunism, a vrut să facă jurnalism de la început și nu i-am permis, ba chiar am chemat niște prieteni ziariști ca să-i spună că nu scriu ce vor, ci scriu ce se ordonă. Așa că pur și simplu am făcut o seară de petrecere în care am aranjat ca s-o descurajeze să facă jurnalism”, povestea Ostin Mungiu, pentru platforma citată.

Întrebat în ce filme ale lui Cristian Mungiu s-a regăsit cel mai mult, profesorul universitar a precizat: Și ”4,3,2”, și ”Bacalaureat”, pentru că în ambele m-am regăsit cu frânturi din viața mea. Nu se poate ca experiența lui de viață în familie să nu fi lăsat urme.

Ostin Mungiu, întrebat care este cea mai grea durere

„Mai ușor era de spus care e cea mai ușoară durere. Se spune că cea mai ușor de suportat este durerea altuia. Dar nici asta nu-i adevărat, dacă te gândești la copilul tău. Dacă-ți vezi copilul tău în durere, ai dori enorm să te doară pe tine.

Iar în legătură cu durerea cea mai mare, am mai spus de multe ori, este durerea neuropatică, durerea care se produce prin lezarea unor anumite trunchiuri nervoase și de ce este jalnică, pentru că devine durere cronică, devine boală în sine și pentru că 50% dintre aceste dureri nu răspund aproape niciunui tratament. În fața mea stau uneori bolnavi care au trecut pe la toți doctorii din țara asta și vin înnebuniți la mine, ”Ce pot să fac pentru ei?”. Și de foarte multe ori îmi dau seama că nu pot să le fac mare lucru, decât poate să le spun un cuvânt bun și să încerc să fac psihoterapie, să-i obișnuiesc să trăiască cu durerea lor”, a mai povestit el, pentru platforma news.umfiasi.ro.