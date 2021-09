Programul Piranha V e în impas din cauza situației financiare a Uzinei Mecanice București

Programul Piranha V, care preupune fabricarea blindatelor în România și achiziția de către MApN a 227 de vehicule, se află în impas din cauza situației financiare în care se află Uzina Mecanică București, scrie defenseromania.ro.

Programul e condiționat pentru continuare și pentru fabricarea blindatelor în România, de crearea unei societăți mixte de tip joint-venture între General Dynamics și Uzina Mecanică București pentru producerea viitoarelor transportoare în țară.

Cu toate acestea, uzina Mecanică București are probleme financiare, fapt pentru care o asociere de tip joint-venture nu ar fi dorită de General Dynamics. Rămâne de văzut dacă inclusiv etapa finală care prevede ca cele 131 de blindate construite în țară va avea loc.

Numai în acest an UMB a mai făcut 6.7 milioane de lei datorii suplimentare la bugetul de stat şi face pierderi an de an.

Ne aflăm astfel în situația în care General Dynamics se vede pus în fața condiției obligatorii pentru construirea Piranha V în țară, anume să pună bazele unei societăți mixte în care UMB să vină cu aportul logistic, iar partea americană cu suportul tehnologic. Doar că, potrivit informațiilor nostre, UMB se află sub incidența gajurilor bancare.

În aceste condiții General Dynamics ezită să intre într-o societate care riscă ulterior să fie executată de bănci din cauza pasivului cu care vine UMB-ul.