Luna martie 2026 vine cu un ușor ajustat pentru plata pensiilor în Poșta Română, după ce 1 martie a fost zi nelucrătoare.

Despre ce este vorba

Distribuirea pensiilor la domiciliu a început luni, 2 martie 2026, iar poștașii vor livra sumele pe parcursul mai multor zile, în funcție de rutele stabilite, scrie Click.

Majoritatea pensionarilor care au ales mandatul poștal vor primi banii în primele zile ale lunii, conform procedurilor obișnuite. Autoritățile nu au anunțat întârzieri suplimentare pentru această lună.

Situația este diferită de începutul anului 2026, când distribuirea pensiilor a început pe 8 ianuarie, după o perioadă de vacanță a angajaților poștei. Pentru luna martie nu sunt anticipate astfel de decalaje.

Plata pensiilor pe card: disponibilitate după 10 martie

Pensionarii din România care primesc pensia prin virament bancar vor avea sumele disponibile în cont începând cu 12 martie 2026.

Data coincide cu procesarea ordinelor de plată de către instituțiile financiare, astfel că beneficiarii pot utiliza banii imediat după confirmarea transferului.

Specialiștii recomandă verificarea disponibilității pensiei direct prin aplicațiile de banking sau prin retragerea informațiilor de la bancomat, fără a fi necesară deplasarea la sucursalele bancare.

Prima pensie pentru noii beneficiari

Persoanele care intră pentru prima dată în sistemul de pensii vor primi sumele între 13 și 17 martie 2026, în funcție de momentul finalizării procesării dosarelor.

Noii pensionari pot opta între plata prin cont bancar sau mandat poștal, alegerea fiind stabilită la depunerea documentației de pensionare.

Autoritățile au transmis că nu sunt prevăzute modificări ale cuantumului pensiei pentru luna martie 2026.

Evoluția numărului de pensionari

Datele oficiale arată că numărul pensionarilor a continuat să crească la începutul anului 2026. Totodată, pensia medie a înregistrat o creștere marginală, de aproximativ un leu față de luna precedentă.

Municipiul București rămâne zona cu cel mai mare număr de pensionari, totalizând 467.225 de beneficiari.

Calendarul din martie 2026 confirmă tendința de stabilitate a plăților, fără schimbări majore în procedurile de distribuire a pensiilor, iar beneficiarii sunt sfătuiți să își verifice conturile conform datelor oficiale.