Proiect pilot extins de Ministerul Sănătății. Farmaciile ar putea deveni centre de vaccinare antigripală

Adrian Teampău
20 ian. 2026, 23:31
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ministerul Sănătății transformă farmaciile în centre de vaccinare
  2. Ce criterii trebuie să îndeplinească farmaciile

Ministerul Sănătății își propune să extindă un proiect pilot, a cărui implementare a început încă din 2022, prin care farmaciile pot deveni centre de vaccinare împotriva gripei.

Ministerul Sănătății transformă farmaciile în centre de vaccinare

Farmaciile vor putea deveni centre de vaccinare împotriva gripei sezoniere, conform unui proiect de ordin propus de Ministerul Sănătății. Este vorba despre extinderea unui program pilot mai vechi. Astfel, cetățenii vor putea să-și administreze vaccinul împotriva gripei sezoniere direct în farmacie. Măsura este de natură să simplifice accesul populației la vaccinare. Administrarea serului de imunizare se va face doar la cerere, fiind opțională.

Aceste servicii vor putea fi oferite gratuit sau contra cost, dar cu respectarea unor plafoane tarifare stabilite prin lege.

Obiectivul urmărit, conform autorilor actului de reglementare, este de a crește rata de imunizare împotriva gripei. Este de așteptat ca numărul persoanelor ce se vor imuniza împotriva gripei sezoniere să crească deoarece s-ar evita timpul pierdut cu înscrierea și programarea la un cabinet medical.

Inițiativa are la bază o serie de consultații cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România, ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente și ai Colegiului Farmaciștilor din România.

Ce criterii trebuie să îndeplinească farmaciile

Proiectul de ordin inițiat de Ministerul Sănătății stabilește o serie de criterii pe care trebuie să le îndeplinească farmaciile pentru a deveni centre de vaccinare. În primul rând, acestea trebuie să-și amenajeze zone dedicate, dotate cu echipamente frigorifice monitorizate și truse medicale de urgență.

De asemenea, pentru a garanta siguranța actului medical, farmaciștii care se vor ocupa de imunizarea pacienților trebuie să urmeze un program de instruire specializată, într-o instituție de învățământ superior acreditată.

Pentru vaccinare, pacienții trebuie să prezinte o recomandare medicală și istoricul de vaccinare. Acest din urmă document trebuie să ateste că solicitantul a primit cel puțin o doză de vaccin antigripal în anii anteriori.

Proiectul de reglementare mai impune și o serie de reguli privind publicitatea comercială. Farmaciile care vor oferi serviciul de vaccinare antigripală vor trebui sa informeze publicul despre acest lucru. Pe de altă parte, nu vor putea iniția reclame comerciale pentru a-și promova activitatea, ci doar campanii de informare și educare a populației despre beneficiile imunizării.

