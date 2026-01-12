INSP, , recomandă vaccinarea antigripală de urgență pentru persoanele cu risc ridicat de . O astfel de măsură reduce riscul apariției unor complicații ulterioare, în cazul declanșării bolii.

Recomandările INSP pentru persoanele vulnerabile

Persoanele eligibile pentru , în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere. Este recomandarea făcută de specialiștii în sănătate publică din cadrul INSP. Aceștia precizează că tratarea din vreme a persoanelor afectate, cu antivirale antigripale, este esenţială.

Astfel se reduce riscul de apariție a unor complicații și de răspândire în rândul categoriilor sociale cu risc crescut de boală severă. De asemenea, în acest context, se recomandă purtarea măștilor în spitale și în centrele de îngrijire. Atât personalul medical, cât și vizitatorii trebuie să se protejeze și să-i protejeze și pe ceilalți de virusurile respiratorii.

„Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal. Personalul şi vizitatorii ar trebui să utilizeze măşti în spitale şi în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulaţie crescută a virusurilor respiratorii”, afirmă sursa citată.

Potrivit Institutului, în aceste condiții un rol important îl joacă comunicarea publică, către populație, a recomandărilor. Oamenii trebuie sfătuiți în legătură cu măsurile prin care poate fi redusă transmiterea bolii și impactul acesteia. Mesajele trebuie să vizeze vaccinarea, respectarea igienei mâinilor şi respectarea etichetei respiratorii,

Situația infecțiilor respiratorii

INSP a comunicat că în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecţii respiratorii. Este vorba despre cazuri de gripă clinică, IACRS şi pneumonii. În acest interval de tmp s-au înregistrat cu 13,1% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243). Specialiștii spun că nu este vorba despre o scădere a numărului de cazuri, ci de o „subraportare” în contextul sărbătorilor de iarnă.

Astfel, conform datelor comparative, numărul cazurilor din perioada studiată, a fost cu 36,9% mai mare decât în aceeași săptămână a sezonului precedent (44.554). Variaţia negativă faţă de media de 64.342 de cazuri calculată pentru ultimele sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 5,2%.

În acelaşi interval, s-au înregistrat 10.570 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă. Chiar și așa, au fost de 2,2 ori mai multe cazuri decât în aceeaşi săptămână a sezonului precedent (4.694) şi de 3,8 ori mai multe faţă de media ultimelor cinci sezoane (2.778).

Statisticile INSP despre cazurile de gripă

În această perioadă au fost raportate 174 de cazuri de gripă confirmată de laborator. Conform datelor INSP, este vorba despre 35 de infecții cu virus gripal AH3, cinci infecții cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, un caz cu virus gripal B şi un caz de coinfecţie cu virus gripal A+B.

În aceeaşi săptămână analizată, 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost comunicate opt decese confirmate cu virus gripal.

De menționat că de la începutul perioadei de raportare, până în prezent, s-au înregistrat 11 confirmate cu virus gripal.