Un marș de protest împotriva „Legii Vexler” este programat să aibă loc azi, 15 ianuarie, în București, la inițiativa Partidului Acțiunea Conservatoare. Organizatorii susțin că actul normativ afectează grav valorile identitare și cer abrogarea acestuia.

Data aleasă are o încărcătură simbolică, fiind aceeași cu Ziua Culturii Naționale și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu, moment pe care inițiatorii îl consideră relevant pentru mesajul manifestației.

Protest împotriva „Legii Vexler”: Ce spune Claudiu Târziu despre miza manifestației

Liderul Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a explicat public motivele protestului și a subliniat că manifestația va avea o singură temă, fără revendicări suplimentare.

„Această lege reprezintă cel mia grav atac la adresa identității și valorilor noastre naționale din utimele trei decenii. Ea trebuie abrogată. Iar acest lucru este posibil dacă mitingul organizat pe 15 ianuarie de Acțiunea Conservatoare va fi suficient de puternic, încât mesajul nostru să fie luat în serios de majoritatea parlamentară. Din caest motiv, nu vom încărca protestul nostru, care are o temă unică, Legea Vexler, cu alte nemulțumiri existente în societate, oricât de justificate ar fi acestea.”, a spus Târziu, potrivit .

Potrivit acestuia, acțiunea are o motivație exclusiv cultural-identitară.

Protest împotriva „Legii Vexler”: Cine participă la marșul din București

Claudiu Târziu a anunțat că Acțiunea Conservatoare a încheiat un protocol de colaborare cu AUR. Înțelegerea prevede participarea formațiunii conduse de la protest, cu respectarea strictă a temei stabilite.

La rândul său, George Simion a confirmat public că AUR va fi prezent joi, 15 ianuarie, la manifestația organizată în Capitală.

Care este programul protestului din Piața Universității

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie, prima adunare publică va avea loc în Piața Universității, între orele 17:30 și 20:30.

Manifestanții se vor strânge în zona statuilor, iar de la ora 18:45 este programată deplasarea pe traseul: Piața Universității – Muzeul Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – str. George Enescu – str. N. Golescu – str. Episcopiei, cu sosire în zona Ateneului Român.

Ce alt protest este anunțat în aceeași zi

Tot joi, autoritățile au avizat o a doua adunare publică, programată în Piața Victoriei, între orele 17:30 și 23:00. Aceasta are ca obiect protestul față de politicile fiscale ale Guvernului.

Conform Jandarmeriei, manifestația din Piața Victoriei se va desfășura fără deplasări, în alveola centrală, iar participanții vor trebui să părăsească zona până la ora 23:00.

Ce măsuri de ordine publică au anunțat autoritățile

Jandarmeria Capitalei face apel la respectarea indicațiilor forțelor de ordine, a traseelor stabilite și la menținerea unui comportament pașnic. Participanții sunt sfătuiți să nu aibă asupra lor bagaje voluminoase.

De asemenea, este interzis accesul la adunările publice cu arme, materiale explozive, obiecte incendiare sau substanțe iritant-lacrimogene.

„Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu organizatorii și participanții la aceste adunări publice”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile au mai anunțat că vor monitoriza desfășurarea evenimentelor prin mijloace foto-video.

„Jandarmeria București va asigura protecția tuturor persoanelor care aleg să-și exprime opiniile în mod pașnic. Astfel, facem apel atât la cei prezenți, cât și la ceilalți cetățeni să fie responsabili și îi asigurăm că siguranța lor este prioritatea noastră.”