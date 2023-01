Protest cu sute de persoane la Spitalul Județean Satu Mare, după moartea adolescentei de 15 ani

Sute de oameni au protestat în fața Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare, joi seară, și au reclamat modul în care a fost tratată eleva de 15 ani care s-a stins din viață la mai puțin de o oră după intrarea în unitate, potrivit .

Sute de persoane au protestat la Spitalul Județean Satu Mare

Manifestanții sosiți în parcul din fața UPU au aprins lumănări și au depus flori lângă o poză cu chipul elevei de 15 ani, iar ulterior au blocat drumul din fața spitalului și au cerut să se facă dreptate, scandând printre altele „afară criminalii din spitale” și „demisia”.

Oamenii au cerut demisia unui medic care fusese concediat în 2016 în contextul altor reclamații, dar care avea să fie reangajat după o victorie în instanță.

Tatăl fetei de 15 ani spune că și-a dus fiica la spital „pe picioare, zâmbind”, iar „ ”.

Spitalul susține că adolescenta a murit după al doilea stop cardiorespirator

Managerul de la SJU Satu Mare, Adrian Marc, susține că au fost demarate mai multe anchete și este așteptat rezultatul investigației efectuate de Colegiul Medicilor, investigație care ar urma să arate cauzele și circumstanțele decesului, dar și dacă medicul care a tratat-o pe elevă a procedat corect sau este vorba despre un caz de malpraxis.

„Este o comisie care poate stabili dacă este vorba sau nu despre o culpă medicală. Cazul este în analiză la Colegiul Medicilor, eu nu am cum să exercit presiune asupra lor. Îmi doresc obiectivitate şi doresc măsuri cât mai rapide, mai curate şi concrete. Nu am ce să ezit, nu am nicio datorie faţă de doctorul în cauză sau alte cadre. Eu îmi doresc să se ia măsurile corecte. Eu în două rânduri repetate am fost asociat că instig oamenii să vină să depună reclamaţii împotriva unui cadru medical. Nu e vorba că instig, dar am zis ‘daţi-mi muniţie pentru război’. Vă asigur că ceea ce trebuie făcut voi face”, a declarat managerul spitalului.

Într-un comunicat al SJU Satu Mare se susține că eleva de 15 ani a murit după al doilea stop cardiorespirator, având probleme de respirație.