Protestele pro-palestiniene ale studenților se extind și la Cluj. Curtea Facultății de Sociologie a fost ocupată / Revendicările studenților

În urma protestelor organizate de studenții de la Universitatea din București (UB) împotriva intervenției militare a Israelului în Fâșia Gaza, studenți ai Universității Babeș-Bolyai și ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca au ocupat la rândul lor vineri curtea Facultății de Sociologie, într-o mișcare pro-palestiniană similară.

Potrivit unei postări pe rețelele de socializare, studenții protestatari din Cluj solicită Universității Babeș-Bolyai și Universității Tehnice “responsabilitate instituțională și dezinvestirea imediată față de orice entitate implicată în sau care profită de pe urma genocidului în desfășurare în Fâșia Gaza și a apartheidului din Cisiordania Ocupată”:

„Noi, studenți ai Universității Babeș-Bolyai și ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, reuniți sub numele de Cluj Students for Palestine am ocupat curtea Facultății de Sociologie și Asistență Socială pe termen nelimitat pentru a solicita universităților noastre responsabilitate instituțională și dezinvestirea imediată față de orice entitate implicată în sau care profită de pe urma genocidului în desfășurare în Fâșia Gaza și a apartheidului din Cisiordania Ocupată”, arată o postare de pe Instagram, potrivit .

Studenţii clujeni au o listă de şapte revendicări adresate conducerii Universităţii ”Babeş-Bolyai” şi Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, redate integral mai jos:

”1. Demilitarizarea universităţilor. Cerem oprirea colaborărilor universitare cu industria militară. Solicităm încetarea oricărei colaborări dintre UTCN şi compania de armament Lockheed Martin, care contribuie la genocidul în desfăşurare din Fâşia Gaza. În conformitate cu hotărârile preliminare emise de către Curtea Internaţională de Justiţie de investigare a unei plauzibile crime de genocid, considerăm că orice colaborare dintre o universitate şi o companie producătoare de armament este o încălcare a legislaţiei internaţionale şi este incompatibilă cu valorile şi misiunea pe care mediul academic şi le însuşeşte şi le promovează. Revendicăm universitatea drept un spaţiu destinat cunoaşterii şi nu militarizării.

Boicotul genocidului şi al ocupării ilegale. Cerem oprirea colaborărilor universitare cu companii şi instituţii implicate în afaceri cu complexul militar israelian sau companii/instituţii care contribuie la susţinerea ocupărilor ilegale din Cisiordania şi Ierusalim. Solicităm:

sistarea parteneriatelor de practică şi sposorizări dintre UTCN şi Siemens, respectiv UBB şi Siemens, companie implicată în proiectul EuroAsia Interconnector şi investitor în aşezările ilegale din Palestina ocupată.

încetarea colaborării, pornind de la sponsorizarea a trei programe de studii în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, dintre UBB şi NTT Data, care lucrează cu armata israeliană;

anularea parteneriatului dintre UTCN şi Alstom SA şi a acordurilor de practică dintre Facultatea de Litere din cadrul UBB şi Alstom SA, companie implicată în proiecte de expansiune a ocupărilor israeliene ilegale din Ierusalimul de Est;

boicotul academic. Cerem întreruperea parteneriatelor cu universităţile din Israel, parte integrantă a complexului militar israelian, cu rol în susţinerea ocupării ilegale a teritoriilor palestiniene şi în violarea drepturilor omului. UBB colaborează cu universităţile israeliene prin proiecte Erasmus şi prin parteneriate interuniversitare, iar Guvernul României a semnat în 2020 un acord bilateral de cooperare cu Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului şi sporturilor.

Transparenţă faţă de studenţi şi cetăţeni. Cerem ca universităţile să facă publice într-un mod transparent toate legăturile cu companii sau instituţii implicate în zone de conflict. Cerem ca universităţile să dezvolte un sistem de audit intern, în care să fie implicaţi şi studenţii, pentru a evalua colaborările cu entităţi care operează în zone de conflict şi care ar putea fi parte directă sau indirectă la crime de război sau crime împotriva umanităţii.

Solidaritate cu studenţii palestinieni. Cerem ca UBB şi UTCN, dar şi universităţile, în general, să pună la dispoziţie locuri dedicate pentru studenţii palestinieni refugiaţi în România ca urmare a genocidului din Fâşia Gaza. Suntem solidari cu toţi profesorii şi studenţii palestinieni, victime ale ocupaţiei israeliene, cărora le este refuzat dreptul la educaţie. Cerem universităţilor să acţioneze în conformitate cu angajamentul lor pentru sprijinirea mediului academic internaţional şi susţinerea şi promovarea libertăţii academice şi să sprijine studenţii şi cadrele didactice refugiaţi în urma genocidului din Fâşia Gaza.

Sancţionarea rasismului şi islamofobiei în universitate. Cerem ca UBB şi UTCN şi, în general, universităţile să includă sancţionarea şi combaterea islamofobiei în politicile lor interne privitoare la combaterea discriminării. Cerem sancţionarea cadrelor universitare care au emis declaraţii rasiste faţă de populaţia din Fâşia Gaza sau arabă, în general.

Sistarea fondurilor europene de cercetare pentru proiecte care încalcă legislaţia internaţională. Solicităm universităţilor şi cadrelor didactice să se alăture apelului iniţiat de 500 de universitari europeni care au înaintat un apel către UE să înceteze finanţarea proiectelor de cercetare «care pot, direct sau indirect, să încalce dreptul internaţional şi drepturile omului», în special în ceea ce priveşte finanţarea substanţială pentru cercetare pe care UE o oferă instituţiilor din Israel.

Solidaritate cu studenţii care au fost reprimaţi de universităţile europene. Cerem UBB şi UTCN şi, în general, universităţilor să chestioneze universităţile partenere care au reprimat violent protestele studenţilor (ex. Universitatea din Amsterdam, Universitatea din Viena, Leipzig şi Berlin) şi să întreprindă o anchetă internă,cu participarea şi a reprezentanţilor studenţilor, în legătură cu modul în care a fost restricţionat dreptul la liberă exprimare şi manifestare a studenţilor din aceste universităţi. Rezultatele acestei anchete vor fi apoi prezentate studenţilor, care vor decide dacă colaborarile cu aceste universităţi vor continua”.

Protest pro-palestinian în campusul Universității București

Un grup de activiști care se identifică pe Facebook cu numele de ”Solidaritatea România-Palestina” un protest pașnic “împotriva genocidului” din Gaza lângă rectoratul Universității București din Șoseaua Panduri, unde au instalat mai multe corturi.

Protestatarii au pus steaguri ale Palestinei în toată zona în care s-au instalat și afișează mesaje împotriva campaniei militare a Israelului din Gaza.

În replică la inițiativa activiștilor, Universitatea București arată că are înmatriculați doar doi studenți din Palestina și nici unul din Israel.

”UB are încheiat un singur parteneriat cu o instituție de învățământ superior din Statul Israel, în cadrul Programului Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în Europa, Erasmus+, dintr-un total de 498 de parteneriate Erasmus+, în cadrul căruia se pot desfășura mobilități academice. Potrivit Cartei UB, Universitatea din București nu poate fi implicată politic, inclusiv în politica externă a României și în politica internă a altor state”, arată comunicatul Universității.