Sfântu Gheorghe a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat ce primesc oamenii care se înscriu la programul Rabla din acest an. În schimbul mașinii lor vechi, autoritățile le oferă participanților fie un abonament gratuit, timp de 5 ani, pentru mijloacele de transport în comun din oraş sau câte două biciclete.

Cuprins:

Câți bani pot primi participanții la Rabla din Sfântu Gheorghe Ce buget va avea anul acesta programul Rabla din Sfântu Gheorghe

Câți bani pot primi participanții la Rabla din Sfântu Gheorghe

Începând cu 1 septembrie, autorităţile din Sfântu Gheorghe vor da startul unei noi etape a programului local Rabla. Cei care vor să se înscrie trebuie, întâi de toate, să dovedească că locuiesc în municipiu şi că lor au circulat aici. Mai apoi, trebuie să aleagă dacă vor un abonament valabil cinci ani pe toate liniile de din oraş sau decontarea a până la 3.000 de lei pentru achiziţia a maximum două biciclete, potrivit .

Ce buget va avea anul acesta programul Rabla din Sfântu Gheorghe

Programul funcţionează de patru ani, însă forma pe care o va lua în acest an este o premieră. De când fncționează programul și până în prezent, în municipiu, au fost casate peste 1.400 de autoturisme vechi.

Bugetul din anul acesta al programului se situează între 700.000 de lei şi 1 milion de lei, sumă asigurată integral din fonduri locale.