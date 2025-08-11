B1 Inregistrari!
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi

Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi

11 aug. 2025, 19:18
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Sursa foto simbol: Pixabay

Sfântu Gheorghe a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat ce primesc oamenii care se înscriu la programul Rabla din acest an. În schimbul mașinii lor vechi, autoritățile le oferă participanților  fie un abonament gratuit, timp de 5 ani, pentru mijloacele de transport în comun din oraş sau câte două biciclete.

Cuprins:

  1. Câți bani pot primi participanții la Rabla din Sfântu Gheorghe
  2. Ce buget va avea anul acesta programul Rabla din Sfântu Gheorghe

Câți bani pot primi participanții la Rabla din Sfântu Gheorghe

Începând cu 1 septembrie, autorităţile din Sfântu Gheorghe vor da startul unei noi etape a programului local Rabla. Cei care vor să se înscrie trebuie, întâi de toate, să dovedească că locuiesc în municipiu şi că autoturismele lor au circulat aici. Mai apoi, trebuie să aleagă dacă vor un abonament valabil cinci ani pe toate liniile de transport public din oraş sau decontarea a până la 3.000 de lei pentru achiziţia a maximum două biciclete, potrivit Observator News.

Ce buget va avea anul acesta programul Rabla din Sfântu Gheorghe

Programul funcţionează de patru ani, însă forma pe care o va lua în acest an este o premieră. De când fncționează programul și până în prezent, în municipiu, au fost casate peste 1.400 de autoturisme vechi.

Bugetul din anul acesta al programului se situează între 700.000 de lei şi 1 milion de lei, sumă asigurată integral din fonduri locale.

