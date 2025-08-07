Un caz ciudat a avut loc în Germania, după ce un bărbat din Mannheim a fost reținut de către polițiști pentru că „și-a furat” propriul BMW. Potrivit , bărbatului i-ar fi fost furată , iar ulterior acesta a găsit-o în Dortmund, de unde a „furat-o” la rândul lui, cu ajutorul cheilor de rezervă, acesta fiind acuzat de furt de către un dealer auto care a cumpărat vehiculul.

Cuprins:

Când a fost furată mașina și unde

Cum a reușit bărbatul să-și „recupereze” mașina

Unde are loc acum ancheta

Mașina fusese furată în România, în luna aprilie, când proprietarul era în vizită la familia acestuia. Proprietarul încercase să o vândă, însă doi „cumpărători” au luat-o la probe și nu s-au mai întors cu ea. Ulterior, bărbatul a raportat furtul în Marea Britanie, unde automobilul era asigurat și înmatriculat, relatează SWM, citat de către .

Mașina acestuia, un BMW, a fost localizat de proprietar cu ajutorul unei aplicații de GPS, într-un parc din Dortmund. Cu ajutorul unui prieten și a unei chei de rezervă, acesta s-a gândit să-și recupereze de unul singur mașina, fără să anunțe pe nimeni.

Dealerul auto cumpărase mașina pentru 12.000 de euro de la un cumpărător român care avea sediul în Anglia, reclamând furtul la poliție. În urma acestei plângeri, bărbatul a fost reținut temporar. Ambele părți au arătat autorităților două contracte de vânzare valabile, chiar și cheile originale.

Iar în acest moment, niciuna dintre cele două părți nu este suspectă de infracțiuni, cu toate acestea investigația rămâne sub ancheta, iar mașina rămâne sechestrată.

Procurorii au mutat acum cazul în mâna autorităților din România, iar identitatea celor „doi clienți” care au fugit cu mașina este în continuare necunoscută. Documentele trimise poliției din Mannheim sunt incomplete, iar polițiștii germani încă nu au dovada oficială că bărbatul și-ar fi recuperat mașina.