Radu Oprea: „Din păcate, pe litoralul românesc am stricat conceptul de staţiune, cu blocuri de apartamente la un loc cu hotelurile”

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, a declarat sâmbătă, la Neptun, că a fost stricat în ultimii ani conceptul de staţiune prin apariţia blocurilor de apartamente la un loc cu hotelurile, iar această situaţie afectează capacitatea de a mai promova oferta turistică a staţiunilor de pe litoral pentru turiştii străini din ţări ca Franţa, Israel sau Marea Britanie.

„Din păcate, am stricat ceva. Am stricat conceptul de staţiune. Avem blocuri de apartamente la un loc cu hotelurile. Au apărut şi e necesar să ai şi magazine de proximitate acolo unde sunt blocuri, dar staţiunea ca atare, să poţi să faci OMD – Organizaţia de Management a Destinaţiei, să vorbeşti despre el, să te duci în Germania aşa cum am avut campanii de promovare, în Franţa, în Israel, în Marea Britanie sau acolo unde avem potenţial de a aduce turişti din străinătate, nu avem cum să mergem să vorbim despre un concept solid. Care este zona de distracţie pe litoral, care este zona unde putem să atragem familiile cu copii de unu, doi, trei ani? Spunem o astfel de poveste turistului? Pentru că fără o poveste, turismul nu se vinde. Cum spunem împreună povestea?”, a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit .

Întrebat, la evenimentul Universitatea de Vară a PES Activists România, de ce sunt preţurile atât de mari pe litoralul românesc, în condiţii de calitate scăzută a serviciilor şi infrastructurii, ministrul Radu Oprea a spus că partea guvernamentală nu are cum să răspundă de ce sunt preţurile atât de mari în staţiunile litorale de la noi din ţară.

„Industria turismului are un potenţial extraordinar de mare în România. Evident că nu am atins deloc acel potenţial. Turismul, în general, sau intensitatea lui este direct proporţională în ultima vreme şi cu infrastructura. Construim autostrăzi într-un ritm foarte rapid, construim Autostrada Moldovei, aeroporturi, asta înseamnă o şansă de a aduce mai mulţi turişti străini în România să echilibrăm acea balanţă (comercială- n.r.). 8,5 miliarde de euro au fost banii pe care românii i-au cheltuit anul acesta în străinătate. Încă e diferenţa foarte mare cu cât cheltuie străinii la noi. Şi aici într-un parteneriat public-privat adevărat se pot rezolva lucrurile.

Pentru că, dacă ne uităm pe litoral, toate hotelurile sunt proprietate privată. Fără un dialog solid între autoritatea locală, între ministerul de profil, între Ministerul Mediului, Administraţia Apelor, plajele şi licitaţiile pentru plaje sunt la ei, lucrul acesta nu s-ar putea dezvolta”, a declarat Radu Oprea.