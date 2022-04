Raed Arafat are COVID-19: Simptomele sunt ușoare. Lucrez de la domiciliu

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a anunțat, luni, că are coronavirus. El a precizat că are simptome ușoare și că lucrează de acasă.

Raed Arafat a anunțat că are COVID

„Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineata testul a fost negativ, eu purtand masca FFP2 tot rimpul in cursul zilei de azi.

Simptomele pe care le am la acest moment sunt usoare. Voi continua sa lucrez de la domiciliu in urmatoarele zile!”, a scris Raed Arafat,