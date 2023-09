Raed Arafat: „Când venim pe problemele de prevenire şi vin pompierii şi aplică amenzi usturătoare sau închid o discotecă, să vedeţi atunci telefoanele şi intervenţiile”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a povestit că de multe ori, după ce pompierii merg în activităţi de prevenire la diverse societăţi comerciale și le întrerup activitatea din cauza neregulilor constatate, încep „telefoanele şi intervenţiile”.

Arafat, despre reacțiile după acțiunile pompierilor de prevenție

„Când venim pe problemele de prevenire şi vin pompierii şi aplică amenzi usturătoare, sau închid o discotecă – acolo avem voie să punem sigiliu, conform legii şi sigilăm o discotecă – să vedeţi atunci telefoanele şi intervenţiile şi… Nu neapărat de la politicieni, de la diferiţi oameni care sună şi încep: ”Dar acum am înţeles, nu putem să deschidem mai devreme? Dar nu putem să facem încă o constatare şi să anulăm sigilarea, că vine Anul nou?”.

Se primesc (astfel de telefoane – n.r.), dacă nu primesc eu, primesc colegii, inspectorii şefi. Noi aşa, intenţionat, am dorit să fie legea, să nu lase nicio excepţie”, a declarat Raed Arafat la Prima TV, potrivit

Replica lui Arafat pentru cei care au criticat intervenția pompierilor la exploziile din Crevedia

Totodată, Raed Arafat le-a dat celor care au criticat în cazul exploziilor din Crevedia.

„Pompierul, da, trebuie să îl protejăm, trebuie să îi protejăm viaţa, pentru asta are echipamente de protecţie, pentru asta are instruire, dar nu există risc zero. (…)

A pus cineva întrebarea, de ce la a doua explozie, doar pompieri au fost afectaţi, niciun civil? Asta e datorită pompierilor. (…)

Deci toate aceste aspecte, comentându-le după, la rece, de către oameni care au stat pe margine şi au comentat şi au mâncat seminţe, poate, la televizor, asta nu înseamnă că ei au dreptate. Noi auzim nişte comentarii care pur şi simplu ne lasă blocaţi şi încercăm înţelegem cum pot să scoată astfel de inepţii”, a mai declarat Raed Arafat, potrivit News.ro.