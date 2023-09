Arafat, reacție la criticile privind intervenția pompierilor la exploziile din Crevedia: „Oameni care au stat pe margine şi au comentat şi au mâncat seminţe, poate, la televizor, asta nu înseamnă că ei au dreptate”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), le-a răspuns celor care au criticat în cazul exploziilor din Crevedia, susținând că dacă aceștia nu ar fi intervenit, numărul victimelor în rândul civililor ar fi fost mult mai mare. Arafat a mai susținut că, evident, și pompierii trebuie protejați, dar profesia lor presupune întotdeauna un grad de risc. Șeful DSU a remarcat apoi faptul că unora le e foarte ușor să stea pe margine și să comenteze.

Arafat, despre intervenția pompierilor la Crevedia

„Asta este cea mai deplasată exprimare, că ”aţi aruncat , pompierii nu trebuia să intervină”. Pompierii sunt pompieri, cuvântul pompieri se leagă de foc. Pompierul, da, trebuie să îl protejăm, trebuie să îi protejăm viaţa, pentru asta are echipamente de protecţie, pentru asta are instruire, dar nu există risc zero. Dacă vreau risc zero, înseamnă că nu mă duc la niciun caz, stau şi le spun la oameni: ”Staţi liniştiţi, că se rezolvă singur, focul arde singur şi se stinge, exploziile explodează până nu mai este nimic să explodeze, noi nu mergem acolo!”

Dar a pus cineva întrebarea: dacă pompierii nu acţionau şi nu răceau cisternele cu anumite riscuri, pe ”care le-am scăzut introducând roboţi, etc., a pus cineva întrebarea oare ce fel de explozie putea să fie ? Poate că erau două-trei cisterne deodată, poate să fie perimetrul mult mai mare. A pus cineva întrebarea, de ce la a doua explozie, doar pompieri au fost afectaţi, niciun civil? Asta e datorită pompierilor, datorită şi faptului că a fost o insistenţă mare, inclusiv din partea mea, fără lipsă de modestie, inclusiv când am ajuns la faţa locului şi m-au auzit colegii voştri jurnalişti toţi, insistând la a scoate toţi civilii din zonă”, a declarat Raed Arafat la Prima TV, potrivit

Arafat, despre criticile primite după interveția pompierilor la Crevedia: Nişte comentarii pur şi simplu ne lasă blocaţi

Șeful DSU a mai susținut că el și colegii lui sunt pur și simplu uluiți de „inepțiile” pe care le pot spune unii dintre cei care critică.

„Aveam civili care se plimbau… erau jandarmii, poliţiştii şi civilii intrau ”eu am casa acolo”. Şi la un moment dat am împins totul în spate cu jandarmii, cu poliţiştii, toată lumea a fost împinsă în spate. Altfel, noi nu aveam numai pompierii care s-au rănit şi cei doi poliţişti şi cei doi jandarmi, şi avem poate încă vreo 10-15-20 şi poate mai mult civili.

Deci toate aceste aspecte, comentându-le după, la rece, de către oameni care au stat pe margine şi au comentat şi au mâncat seminţe, poate, la televizor, asta nu înseamnă că ei au dreptate. Noi auzim nişte comentarii care pur şi simplu ne lasă blocaţi şi încercăm înţelegem cum pot să scoată astfel de inepţii zicând că ”Pompierii s-au aruncat în foc, pompierii au fost aruncaţi în foc, pompierii nu trebuiau să intervină””, a mai declarat Raed Arafat, potrivit News.ro.