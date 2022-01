Raed Arafat: Depindem de decizia CNSC pentru livrarea unor noi teste de salivă către școli. China intră în vacanța de Anul Nou, deci e posibil să avem probleme și cu lanțul de aprovizionare / Eficiența testelor va fi analizată (VIDEO)

Livrarea unor noi teste pe bază de salivă către școli depinde de decizia pe care o va lua Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor pentru că, deși au fost mai multe loturi în procedura de achiziție, a fost contestat tocmai cel cu livrare rapidă, în timp ce restul au termene de câteva săptămâni, a explicat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, miercuri, la Palatul Victoria.

Oficialul, care a precizat că eficiența testelor va fi analizată de instituțiile de resort, spune că, pe deasupra, ar putea fi probleme și cu lanțul de aprovizionare și transport, având în vedere că în China va începe vacanța de Anul Nou, iar o mare parte a testelor vin de acolo.

Raed Arafat, precizări despre situația testelor de salivă destinate școlilor

Testele de saliva, intelegem ca nu exista in depozite si nici in scoli teste de saliva pentru maine, avand in vedere ca licitatia e blocata, mai e necesar sa avem aceste teste sau care va fi parcursul

„Parcursul lor, la acest moment, este că se vor face, dar asta nu înseamnă că eficiența lor nu va fi analizată în următoarea perioadă. Asta nu o să o facem noi, aici este o discuție mai amplă cu colegii de la Ministerul Sănătății, cu colegii, bineînțeles, de la INSP, Ministerul Educației, deci la acest moment ele sunt prevăzute să se facă, dar eficiența lor, clar, la un moment dat, ca orice măsură care se ia, după o perioadă se analizează eficiența măsurii și se vede cam care va fi modalitatea de ajustare a măsurii respective. Nu neapărat să spui că nu se mai fac, dar poate va fi ajustată. Nu pot să spun acum care vor fi aceste concluzii, urmează, bineînțeles, să se vină cu ele la un anumit moment”, a spus șeful DSU.

Întrebat când preconizează că vor ajunge noi teste în școli, el a adăugat: „Depindem de decizia pe care o ia CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, deci depinde de decizia pe care o va lua, cât de repede ne vine. În secunda în care ne vine decizia, decizia poate să spună continuați pentru că reclamația firmei nu e justificată sau poate solicita ONAC reevaluarea, dar mai avem un punct aici și e bine să punem toate lucrurile pe masă să se știe de acum. China intră în noul an, adică vor avea o vacanță care de regulă înseamnă săptămâni de zile, trei-patru săptămâni, toate aceste teste în mare parte vin de acolo, deci este posibil să avem și problema cu lanțul de aprovizionare și de transport”.

El a punctat că analiza ce va fi efectuată cu privire la testele de salivă poate avea, ca orice demers de acest gen, deznodăminte diverse.

„Orice analiză poate să însemne ajustare, schimbare de mod de aplicare sau să spui că după o anumită perioadă nu mai trebuie să le faci. Asta înseamnă o analiză și această analiză se face de către specialiști, de către experți, mai ales în epidemiologie, care vor analiza acest lucru. Răspunsul meu rămâne deschis. O analiză poate să vină cu orice răspuns”, a mai spus Raed Arafat.

Întrebat când vor avea autoritățile o concluzie, secretarul de stat a continuat: „La acest moment, nu s-a discutat când se va începe sau când se va face acest lucru. Este posibil ca săptămâna viitoare, peste două săptămâni să se stea și să se discute foarte concret acest lucru, după ce avem, bineînțeles, niște date din teren, câți copii au fost descoperiți, câte teste s-au aplicat, dacă se fac corect la domiciliu sau nu, dacă trebuie să le facem totuși în altă parte și nu la domiciliu. Acestea toate sunt chestii care trebuie analizate și luate decizii asupra lor ca să fim siguri că testele care se dau și banii pe care îi plătește statul român sunt folosiți corect și eficient, în sensul în care să rezulte din ele ceva și să le folosim cu rezultat, nu doar să fie o chestie de formă. Asta este ce trebuie făcut”.