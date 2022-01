Raed Arafat: Mai multe secții ATI au întreprins măsuri pentru creșterea nivelului de prevenire a incendiului. Aproape toate au senzori pentru oxigen. ISU va controla în continuare toate instalațiile (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, vineri, la Special B1 cu Nadia Ciurlin, despre inițiativele întreprinse de autorități pentru prevenirea incendiilor în spitale, având în vedere că astfel de tragedii s-au tot repetat în ultimii ani de zile. Potrivit șefului DSU, multe secții de Terapie Intensivă au luat măsuri în acest sens și aproape toate au deja senzori de oxigen. În plus, susține el, ISU s-a deplasat din trei în trei ore pentru a verifica instalațiile de la ATI, iar acțiunile de acest gen vor continua.

Raed Arafat, pe B1 TV, despre măsurile pentru prevenirea incendiilor în spitale

Întrebat ce măsuri s-au luat ca să nu mai asistăm la asemenea tragedii, șeful DSU a declarat: „Pompierii au făcut, într-adevăr, un raport amănunțit care a fost înaintat Ministerului Sănătății. Știu că mai multe secții ATI au întreprins măsuri pentru creșterea siguranței și pentru creșterea nivelului de prevenire a incendiului, dar nu este o problemă care să se rezolve într-o săptămână, două, nici măcar într-o lună, două. Au reușit mai multe secții să introducă sistemele de avertizare de incendii, dacă nu le aveau”.

„Senzorii pentru oxigen, deja aproape toate secțiile pentru Terapie Intensivă au introdus acești senzori care, dacă crește nivelul oxigen în atmosferă, dau alarma care să te pună să aerisești, dar asta va dura până se va rezolva problema pentru că vorbim de rețele de bază care necesită mult lucru pentru înlocuirea lor, pentru îmbunătățirea lor. Astăzi am fost pe teren și pot să vă spun – am fost și la Ialomița, și la Călărași – că există proiecte de reabilitare și de îmbunătățire care sunt în desfășurare la nivelul spitalelor județene unde am fost”, a continuat oficialul, care a vorbit pe B1 TV și despre vaccinare, și despre presiunea pe spitale.

Întrebat dacă s-au luat măsuri și la nivel de proceduri, el a spus: „Vedeți, deci procedurile acestea există, dar există și o limită la acest lucru. Dacă ai foarte mulți pacienți de Terapie Intensivă, va fi foarte greu să spui că `eu nu las decât cinci pacienți aici`, pentru că înseamnă că ai redus numărul paturilor și restul pacienților unde o să rămână? În Unitatea de Primiri Urgențe. (…) Există o balanță aici și să știți că a fost o acțiune a ISU în care din trei în trei ore colegii de la ISU s-au deplasat la secțiile de Terapie Intensivă și au verificat toate instalațiile, să știți, și asta va continua în următoarea perioadă”.