Acasa » Auto » Poliția Rutieră avertizează șoferii din București! Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi uriașe

Poliția Rutieră avertizează șoferii din București! Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi uriașe

Ana Maria
17 feb. 2026, 16:27
Poliția Rutieră avertizează șoferii din București! Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi uriașe
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Ce trebuie să facă șoferii în condiții de iarnă
  2. Atenție, șoferi din București! Ce amenzi riscați dacă nu respectați aceste reguli

Atenție, șoferi din București! În contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu de ninsori și viscol, emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru Municipiul București, polițiștii rutieri vor acționa în toate zonele Capitalei pentru a asigura deplasarea în siguranță a participanților la trafic între 17 februarie, ora 20:00, și 18 februarie, ora 12:00.

Autoritățile anunță că, acolo unde condițiile de deplasare se vor înrăutăți, se vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor. Brigada Rutieră va sprijini șoferii și va interveni prompt pentru evitarea aglomerărilor și a accidentelor, acțiunile fiind coordonate împreună cu instituțiile abilitate și adaptate permanent situației din teren.

Pe parcursul acestei perioade, suntem în permanent angrenați în activități pe toate arterele din Capitală, pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație”, a precizat Poliția Rutieră, potrivit Antena 3 CNN.

Ce trebuie să facă șoferii în condiții de iarnă

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto următoarele lucruri:

  • să evite deplasările în timpul viscolului sau al ninsorilor puternice;

  • să verifice starea drumurilor și să-și pregătească autovehiculele pentru condiții de iarnă;

  • să crească atenția și concentrarea la volan;

  • să adapteze viteza la condițiile meteorologice și de drum;

  • să păstreze o distanță suficientă pentru frânare;

  • să oprească doar în locurile special amenajate;

  • să evite manevrele riscante precum frânarea sau schimbarea bruscă a direcției;

  • să asigure vizibilitatea prin curățarea parbrizului, a geamurilor laterale, a oglinzilor și a lunetei;

  • să verifice sistemele de iluminare, semnalizare, climatizare și ștergătoarele;

  • să respecte semnalele polițiștilor rutieri;

  • să poarte centura de siguranță pentru protecția proprie și a pasagerilor.

Pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare și să traverseze străzile numai prin locurile marcate și la culoarea verde a semaforului, asigurându-se că au fost observați de șoferi.

Atenție, șoferi din București! Ce amenzi riscați dacă nu respectați aceste reguli

Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone sau cele destinate transportului de persoane cu peste 9 locuri, există obligația echipării cu anvelope de iarnă sau lanțuri antiderapante certificate.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni severe. Mai exact, amendă între 1.822 și 4.050 lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare, eliberându-se o dovadă provizorie fără drept de circulație.

Șoferii sunt avertizați că nerespectarea obligațiilor legale poate pune în pericol siguranța rutieră și poate genera amenzi și sancțiuni suplimentare.

