Dan Șucu a vorbit despre cheltuielile de la Rapid. Doi ani și patru luni au trecut de când afaceristul e acționarul majoritar al clubului. Șucu admite că acum Rapid e o activitate care pierde bani. Totuși, speră la o redresare și, într-un viitor mai îndepărtat, chiar la o listare pe bursă atât a Rapidului, cât și a Genoa, clubul în Italia.

Ce a spus Dan Șucu despre veniturile și cheltuielile de la Rapid

Dan Șucu a declarat că până acum a investit la Rapid 40 de milioane de euro. Asta include infrastructură, baza de pregătire, Academia și terenurile.

„Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.

Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.

Mai e și partea de tranzacționare, de transferuri, unde clienții sunt alte cluburi. În cheltuielile și veniturile curente, clientul e fanul.

Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă, e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente.

E greșit când se zice că un jucător promovat din Academie aduce profit clubului, în caz de vânzare, de 100%, că el n-ar fi costat nimic. Academia Rapidului costă un milion de euro pe an, ceea ce e foarte mult”, a declarat afaceristul, pentru Ziarul Financiar.

Acesta a mai precizat că principala sursă de venit o reprezintă vânzările de publicitate.

„Generăm cam 3,5-4 milioane de euro. Acum 3 ani aveam un milion, anul precedent am ajuns la 3,5 milioane, am triplat în 3 ani. Din păcate, aici marja poate fi marginal mai mare, nu substanțial mai mare fiindcă economia nu ne permite să targetăm în anul următor mai mult de 10% în plus.

Avem venituri importante la meciuri, dar ele trebuie puse în comparație cu cheltuielile unui meci, care înseamnă chiria stadionului, mentenanța lui, utilități, firma de pază etc.

Cheltuielile cu un meci pe Giulești ne duc la 60.000 de euro, dacă stadionul e plin raportăm venituri din bilete de 120.000-130.000 de euro”, a mai explicat Dan Șucu, potrivit .

Ce comparație a făcut Dan Șucu între Rapid și Genoa

Acesta a făcut apoi o comparație între Rapid și Genoa. El a preluat clubul din Italia, care are datorii de 150 de milioane de euro, cu peste 40 de milioane de euro.

„E diferență față de Rapid. Cheltuielile curente sunt de 80 de milioane, iar deficitul anual de 15-20 de milioane de euro. Raportul dintre Rapid și Genoa e cam de 1 la 6, exact ca diferența economică dintre România și Italia”, a afirmat acesta.

Șucu a punctat, însă, că Genoa are un plus față de Rapid: „Nivelul de fidelitate pe care îl au e foarte ridicat. Am scos la vânzare 29.000 de abonamente, le-am dat pe toate, capacitatea stadionului fiind de 33.000. La Rapid avem doar 6.000 de abonamente la o capacitate de 12.000 a arenei”.