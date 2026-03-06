Răsturnare de situație în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta! Situația repatrierii din Emiratele Arabe Unite a fiicei fostului premier Victor Ponta a stârnit controverse, după ce familia a susținut că adolescenta de 17 ani ar fi fost scoasă din autocarul care ducea copiii spre aeroport.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu noi explicații. Andrei Țărnea a menționat că minora nu figura în sistemul consular folosit pentru gestionarea situațiilor de criză.

Disputa a escaladat după declarațiile publice ale părinților fetei și reacțiile oficialilor din .

MAE, noi informații în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Ce anunță Andrei Țărnea

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a afirmat că adolescenta nu apărea în evidențele consulare și, prin urmare, nu putea fi inclusă pe lista persoanelor evacuate.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă.

Sunt mii şi sute de alţi copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor. Afirmaţia dumneavoastră este factual eronată”, a subliniat Ţărnea.

Oficialul a subliniat că, potrivit datelor existente la nivelul ministerului, niciun minor român nu a fost abandonat în timpul operațiunilor de evacuare.

„Nu ştiu la ce declaraţii faceţi referinţă. V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur. (..) Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale al Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le am luat dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”, a adăugat Andrei Ţărnea.

Potrivit informațiilor publicate de , cetățenii români aflați în situații de criză trebuie să solicite asistență consulară pentru a putea fi incluși în procedurile de evacuare.

Noi informații în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Cum funcționează procedura de evacuare

Reprezentantul ministerului a explicat că listele pentru zborurile de evacuare sunt întocmite exclusiv pe baza solicitărilor de asistență înregistrate în sistemul consular.

„Există o listă de solicitări de asistenţă consulară. Consulii sunt obligaţi să cheme la un zbor de evacuare persoane care apar în acel sistem. În consecinţă, nu te poţi prezenta la Consulat. Înţeleg circumstanţele perfect, dar nu funcţionează aşa un mecanism de evacuare. Listele le fac echipele consulare.

La MAE nu avem cea mai generoasă reţea de echipe consulare şi diplomatice. O mie şi ceva de cetăţeni sunt în ţară pentru că echipele consulare fac tot, 24 de ore din 24. Din punctul meu de vedere fac minuni.

(n.r. – spuneaţi că această minoră nu există pe lista MAE, în teorie nu a fost cerută asistenţă) Cred că am spus asta de 50 de ori astăzi.

(n.r. – cum de a reacţionat doamna ministru?) Pentru că aţi scris dvs. la toate televiziunile. A postat pe propriul ei Facebook.

(n.r. – doamna ministru a ştiut că fata se afla pe acea listă sau nu când a venit la conferinţa de presă, ieri?) Doamna ministru a vorbit de liste într-un singur context. Ea a spus că listele se fac în baza unor principii şi regulamente care sunt cunoscute. A vorbit despre principiile pe care se organizează evacuări. Nu a vorbit despre persoane„, a mai spus Andrei Țărnea.

De ce spun Victor Ponta și Daciana Sârbu că fiica lor a fost dată jos din autocar

Victor Ponta și Daciana Sârbu au susținut că fiica lor, Irina, ar fi fost eliminată de pe lista pasagerilor unui avion de repatriere organizat de MAE pentru copiii rămași blocați în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit declarațiilor făcute de Daciana Sârbu pentru , adolescenta ar fi fost coborâtă din autocarul care îi transporta pe copii către aeroport.

Daciana Sârbu a afirmat că i s-ar fi spus că fata reprezintă „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl are. În urma incidentului, adolescenta ar fi rămas în consulatul României, iar familia ar fi apelat la ajutorul unor români din Emirate pentru a o sprijini.

Cui îi face Daciana Sârbu plângere penală

Scandalul a continuat joi seară, după ce Daciana Sârbu a anunțat că va depune plângere penală împotriva mininistrului de Externe, Oana Țoiu.

„Sper să mă cunoască doamna Ţoiu de azi pe mine. (n.r. – ce înseamnă, îi faceţi plângere penală?) Da, bineînţeles, pentru abuz în serviciu. Nu renunţ, copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic. Copilul plângea şi spune că nu mai suportă: Vreau acasă, nu cred c-o să mai ajung niciodată„, a declarat Daciana Sârbu.