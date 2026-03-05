B1 Inregistrari!
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat

Ana Maria
05 mart. 2026, 16:05
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Sursa foto: Andrei Tarnea / Facebook
Cuprins
  1. Cum a apărut informația despre fiica lui Victor Ponta
  2. MAE, despre fiica lui Victor Ponta. Ce spune despre criteriile de îmbarcare pentru repatriere
  3. Ce rol au autoritățile române în operațiunea de repatriere
  4. De ce este complicată repatrierea românilor din Dubai

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după informațiile care au apărut în spațiul public potrivit cărora fiica lui Victor Ponta ar fi fost dată jos din autocarul care transporta un grup de copii români către locul de îmbarcare pentru repatriere din Dubai.

Tânăra face parte dintr-un grup de copii minori români aflați în Dubai, care încearcă să revină în țară în contextul tensiunilor din regiune și al dificultăților apărute în transportul aerian, pe fondul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.

Cum a apărut informația despre fiica lui Victor Ponta

Informația potrivit căreia fiica fostului premier ar fi fost coborâtă din autocarul destinat repatrierii a fost făcută publică de creatoarea de modă Dana Budeanu, printr-o postare pe Facebook.

Situația a stârnit rapid reacții în spațiul public, iar autoritățile au fost nevoite să ofere explicații despre modul în care sunt stabilite prioritățile pentru repatrierea românilor aflați în zonă.

MAE, despre fiica lui Victor Ponta. Ce spune despre criteriile de îmbarcare pentru repatriere

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au transmis că îmbarcarea în aeronave se face după criterii clare, în funcție de vârstă și de eventualele urgențe medicale.

„Ordinea în care sunt urcați în avioane este vârsta copiilor și urgența medicală. Nu am listele medicale cu persoane. O persoană cu vârsta sub 18 ani, dacă există locuri suficiente, îndeplinește condițiile de îmbarcare, dar nu există locuri suficiente.

Orice persoană, nu mă interesează numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile”, a spus Andrei Țărnea, la România TV, potrivit Știripesurse.

Ce rol au autoritățile române în operațiunea de repatriere

Operațiunea de repatriere este coordonată de reprezentanții diplomatici ai României din regiune, în special de Consulatul General al României la Dubai.

Elevii români au ajuns la consulat înainte de a pleca spre Oman, de unde ar urma să fie organizate cursele de întoarcere în România.

Autoritățile consulare încearcă să găsească variante sigure pentru transportul românilor, în contextul în care mai multe zboruri comerciale au fost anulate sau operate cu dificultate.

De ce este complicată repatrierea românilor din Dubai

Situația este influențată de evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, care au afectat traficul aerian din regiune. Din acest motiv, unele curse au fost anulate, iar altele operează cu restricții.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis anterior că monitorizează permanent situația românilor aflați în zonă și că încearcă să faciliteze întoarcerea acestora în țară, în funcție de condițiile de securitate și disponibilitatea zborurilor.

