Catedrala din Koln ar putea introduce o taxă de acces pentru turiști după 146 de ani

Selen Osmanoglu
18 mart. 2026, 11:33
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Nemulțumirea localnicilor și organizațiilor de patrimoniu
  2. Costurile de întreținere și deficitul financiar
  3. Cum va funcționa taxa

Autoritățile din Koln analizează introducerea unei taxe de aproximativ 13 lire sterline pentru vizitarea faimoasei Catedrale din Koln (Kölner Dom), un sit UNESCO care a fost gratuit pentru public timp de 146 de ani. Măsura are scopul de a acoperi costurile ridicate de întreținere și securitate ale clădirii, care atrage anual aproximativ șase milioane de vizitatori.

Nemulțumirea localnicilor și organizațiilor de patrimoniu

Propunerea a stârnit critici din partea localnicilor, turiștilor și organizațiilor de protecție a patrimoniului, conform Daily Express.

Arhitecta Barbara Schock-Werner, care a condus asociația non-profit Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV), a declarat: „Aș considera că este nedrept față de locuitorii din Koln și împrejurimi. Dacă doar cei cu bani mulți își permit să intre într-o biserică, cred că este injust social.” Ea a mai spus că taxa propusă pentru turiști este „foarte, foarte regretabilă” și că oamenii „nu ar trebui să plătească pentru orice, și cu atât mai puțin pentru a vizita o biserică”.

Costurile de întreținere și deficitul financiar

Catedrala se confruntă cu un deficit structural, costurile de întreținere anual depășind 16 milioane de euro, în timp ce veniturile au fost sub 14 milioane de euro în 2024, potrivit site-ului oficial al bisericii. Inflația și cheltuielile cu personalul, care include 170 de angajați, au amplificat deficitul.

Rezervele financiare folosite anterior pentru acoperirea deficitului s-au epuizat, în parte din cauza pierderii veniturilor în perioada pandemiei COVID-19, când accesul plătit la turnurile de 157 de metri și la camera cu comori a fost suspendat.

Cum va funcționa taxa

Conform reprezentanților catedralei, biletele pentru turiști ar urma să fie puse în vânzare în iulie, cu prețuri între 12 și 15 euro. Persoanele care intră în naos pentru slujbe, a aprinde lumânări sau a se ruga vor fi scutite de taxă. Totuși, decanul catedralei, Guido Assmann, a precizat că turiștii reprezintă 99% dintre vizitatori, subliniind că majoritatea veniturilor vor proveni din această categorie.

Această propunere deschide o dezbatere între necesitatea finanțării conservării monumentului și dreptul publicului de a avea acces gratuit la un simbol cultural și religios de importanță internațională.

Citește și...
Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
Eveniment
Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Eveniment
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
Eveniment
Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul
Eveniment
Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul
OMS: Mortalitatea infantilă rămâne ridicată la nivel global, în ciuda progreselor din ultimele decenii
Eveniment
OMS: Mortalitatea infantilă rămâne ridicată la nivel global, în ciuda progreselor din ultimele decenii
Cum să consumi măslinele în siguranță? Semne de alertă și recomandări
Eveniment
Cum să consumi măslinele în siguranță? Semne de alertă și recomandări
Garda de Mediu, explicații despre poluarea din București. Rezultatul surprinzător al verificărilor din teren (FOTO)
Eveniment
Garda de Mediu, explicații despre poluarea din București. Rezultatul surprinzător al verificărilor din teren (FOTO)
Alina Bădic: „Sub cupola lunară de astăzi, se activează puternic funcția iubirii”. Predicții pentru fiecare zodie (VIDEO)
Eveniment
Alina Bădic: „Sub cupola lunară de astăzi, se activează puternic funcția iubirii”. Predicții pentru fiecare zodie (VIDEO)
Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
Eveniment
Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
