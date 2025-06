Răzvan și-a luat țeapa vieții sale în Grecia! Nu i-a venit să creadă ce a văzut pe camera de supraveghere: „Atunci am realizat că ...”

Răzvan, un român care a mers în în a avut parte de o mega țeapă. Mai exact, bărbatul a fost jefuit în cazarea pe care o găsise pe un site cunoscut.

Tot ceea ce se anunța a fi un concediu relaxant, s-a transformat rapid într-un coșmar, potrivit .

Românul a povestit pe Facebook tot ce i s-a întâmplat.

Răzvan susține că a fost victima unui jaf, care s-a petrecut chiar în locuința pe care a închiriat-o pe o aplicație celebră.

Cazarea pe care o luase se află în stațiunea Kali Beach, din Halkidiki, iar hoții i-au furat, spune el, 3.000 de euro, bijuterii din aur, dar și alte sume care aparțineau unor alte persoane din familie. Bărbatul mai spune că întreaga operațiune s-ar fi petrecut în mijlocul zilei, pe data de 13 iunie. Mai mult, conform spuselor acestuia, nu ar fi existat urme de intrare forțată în locuință.

„Atunci am realizat că am fost victima unui jaf”

În momentul în care a avut loc jaful, Răzvan era plecat la plajă împreună cu familia sa. Totul a fost surprins de camera de supraveghere de la unitatea de cazare.

„Bună seara grup! Sunt pentru prima oara în Grecia și ultima… Aceasta e poza cu hoțul care ne-au furat 3000 euro în cash și aur, iar poza nu e blurata, ci de la camera de supraveghere de la unitatea de cazare!

Va scriu în ideea de a preveni asemenea cazuri! Ma numesc C***** Razvan Mihaita,

În perioada 12.06-21.06.2025 am achiziționat prin Booking o cazare numita Ferienhaus Kali Beach Chalkidiki.

Problema a început pe 13.06.2025 , în jurul orei 13.00 am plecat la plaja împreună cu soția, mama mea, sora mea și soțul ei și cei 4 copiii! În jurul orei 19.00 atunci când ne-am întors de la plaja în zona casei era administratorul ( cel care ne-a dat cheia când am făcut check -in motivând ca este în zona pentru a ne informa ca nu este apa în zona! Într-adevăr nu era apa! În momentul în care am întrat în curte casei am constatat ca a dispărut camera de supraveghere! Am crezut ca a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate!

2 ore mai târziu, am constatat ca lipsesc 100 euro lasati pe masa din living, dar in acel moment am crezut ca sau jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă! Am plecat la restaurant iar acolo mama mea a constatat ca ii lipsesc din portofel 1250 euro + 400 RON! Geanta si portofelul ei ramases in casa atunci cand am fost la plaja! Atunci am realizat ca am fost victima unui jaf!”, a scris bărbatul pe Facebook.

„Nici măcar nu s-au deranjat să vină la proprietate să analizeze zona”

Românul a mai menționat și faptul că niciunul din membrii familiei nu a pierdut cheia de la cazare, iar ușile și geamurile nu prezentau urme de intrare prin efracție.

Bărbatul este de părere că poliția încearcă să ascundă acest caz, asta pentru că oamenii legii nu s-au deplasat pentru a cerceta proprietatea și locul unde s-a întâmplat infracțiunea.

„A 2 a zi am discutat cu vecina de lângă casa și am întrebat-o dacă a văzut ceva suspect ieri iar răspunsul a fost ca da, a văzut o persoana cu masca pe față! Am raportat și acest lucru politiei! Am solicitat o copie a celor declarate politiei, un număr se înregistrare al plângerii, orice, iar polițiștii ne-au spus ca în maxim 10 zile vom un raport pe email.

Politia din Kallikrateia îmi da senzația ca vor sa mușamalizeze cazul, deoarece nici măcar nu s-au deranjat sa vina la proprietate sa analizeze zona, sa discute cu vecinii sa vadă daca au observat ceva! Absolut nimic doar ne-au luat o declarație”, a mai adăugat Răzvan.