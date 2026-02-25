B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’

O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’

Ana Maria
25 feb. 2026, 21:24
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: 'Suntem în plin Post al Paștelui'
Sursa foto: Facebook / @Codruța-Maria

Deputata POT de Timiș, Codruța Maria Corcheș, a lansat o petiție prin care cere anularea concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper. Acestea sunt programate pe 28 februarie și 1 martie la Palatul Copiilor din București.

Copiii din România trebuie protejați, la fel și valorile creștine. Concertul care sfidează credința creștină poate influența în mod negativ copiii.”, a menționat Codruța Maria Corcheș, pe Facebook, subliniind că evenimentul coincide cu perioada Postului Paștelui.

Ce a scris în petiție deputata POT. De ce vrea anularea concertelor trupei Trooper

Codruța Maria Corcheș, aleasă pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), a solicitat prin petiția sa „interzicerea imediată” a concertului „Regeneza”. Deputata a explicat că preocuparea sa principală este protecția minților tinere și a valorilor creștine:

În petiția publicată pe site-ul său, parlamentara detaliază argumentele:

„Petiție pentru anularea concertului «Regeneza» (Trooper) de la Palatul Național al Copiilor. Solicitare Urgentă.
Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.
Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.
Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor.
Oprește acest eveniment! Completează formularul de mai jos pentru a semna petiția și a apăra integritatea copiilor noștri.”

Cum răspunde Trooper acuzațiilor

Solistul Alin Dincă a comentat pe tema petiției:

„Problema mea e că ne-au acuzat că avem un impact negativ asupra copiilor. În 2008, când au avut loc inundațiile din Moldova, am sărit în ajutorul copiilor și am donat toți banii câștigați din concertul cu Iron Maiden, inclusiv din merch.”, a spus el.

Formația este, de altfel, ambasador oficial al organizației Bikers For Humanity, care sprijină copiii din medii defavorizate.

„Sunt școli în România unde copiii sunt încurajați să folosească albumele noastre istorice ca suport educațional. Sunt predate materii cu ajutorul pieselor noastre. Tocmai de noi s-a trezit să spună că suntem răi, că suntem sataniști!”, a mai precizat Alin Dincă, potrivit Antena 3 CNN.

Mai mult, Trooper a anunțat că va lua măsuri legale împotriva deputatei POT după terminarea concertelor:

„În 2026, trebuie să fii tras la răspundere pentru lucrurile pe care le spui, trebuie să fii responsabil. Nu putem arunca vorbe pe internet în care înjurăm și amenințăm, fără să răspunzi pentru asta!”

Tags:
Citește și...
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
Politică
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
Politică
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Politică
George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Politică
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
Politică
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
Politică
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc
Politică
Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc
E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
Politică
E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
Politică
Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
Politică
Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
Ultima oră
21:35 - Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
21:33 - Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
21:09 - Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
20:56 - George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
20:50 - Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft
20:43 - Ministerul Apărării: O dronă a intrat în spațiul național, în zona localității Sfântu Gheorghe
20:26 - Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
20:16 - Un profesor care a intrat cu maşina în fosta iubită dă vina pe o coincidență. El purta brățară de monitorizare și nu avea voie să se apropie de femeie
20:13 - Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
19:59 - Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier