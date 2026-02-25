Deputata POT de Timiș, Codruța Maria Corcheș, a lansat o petiție prin care cere anularea concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper. Acestea sunt programate pe 28 februarie și 1 martie la Palatul Copiilor din București.

„Copiii din România trebuie protejați, la fel și valorile creștine. Concertul care sfidează credința creștină poate influența în mod negativ copiii.”, a menționat Codruța Maria Corcheș, pe , subliniind că evenimentul coincide cu perioada Postului Paștelui.

Ce a scris în petiție deputata POT. De ce vrea anularea concertelor trupei Trooper

Codruța Maria Corcheș, aleasă pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), a solicitat prin petiția sa „interzicerea imediată” a concertului „Regeneza”. Deputata a explicat că preocuparea sa principală este protecția minților tinere și a valorilor creștine:

În petiția publicată pe , parlamentara detaliază argumentele:

„Petiție pentru anularea concertului «Regeneza» (Trooper) de la Palatul Național al Copiilor. Solicitare Urgentă.

Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.

Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.

Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor.

Oprește acest eveniment! Completează formularul de mai jos pentru a semna petiția și a apăra integritatea copiilor noștri.”

Cum răspunde Trooper acuzațiilor

Solistul Alin Dincă a comentat pe tema petiției:

„Problema mea e că ne-au acuzat că avem un impact negativ asupra copiilor. În 2008, când au avut loc inundațiile din Moldova, am sărit în ajutorul copiilor și am donat toți banii câștigați din concertul cu Iron Maiden, inclusiv din merch.”, a spus el.

Formația este, de altfel, ambasador oficial al organizației Bikers For Humanity, care sprijină copiii din medii defavorizate.

„Sunt școli în România unde copiii sunt încurajați să folosească albumele noastre istorice ca suport educațional. Sunt predate materii cu ajutorul pieselor noastre. Tocmai de noi s-a trezit să spună că suntem răi, că suntem sataniști!”, a mai precizat Alin Dincă, potrivit .

Mai mult, Trooper a anunțat că va lua măsuri legale împotriva deputatei POT după terminarea concertelor:

„În 2026, trebuie să fii tras la răspundere pentru lucrurile pe care le spui, trebuie să fii responsabil. Nu putem arunca vorbe pe internet în care înjurăm și amenințăm, fără să răspunzi pentru asta!”