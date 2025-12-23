Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) vine cu o serie de recomandări pentru populație, pentru a evita incidentele neplăcute în perioada sărbătorilor. De la gătit în bucătărie până la împodobirea casei, respectarea câtorva reguli simple poate preveni accidentele și incendiile.

Siguranța în bucătărie

DSU atrage atenția asupra riscurilor din bucătărie: „Măsurile simple de precauție vă ajută să vă bucurați de preparatele voastre preferate fără riscuri. De asemenea, țineți copiii la distanță de zona de gătit și nu îi lăsați nesupravegheați în bucătărie”.

Principalele sfaturi includ:

Nu părăsiți niciodată bucătăria în timp ce gătiți, mai ales dacă aveți preparate pe foc;

Dacă uleiul ia foc, nu folosiți apă; opriți imediat gazul sau curentul și acoperiți vasul cu un capac metalic sau cu un prosop umed bine stors;

Orientați mânerul tigăilor și oalelor spre interiorul plitei pentru a evita răsturnările accidentale, mai ales dacă aveți copii sau animale de companie;

Păstrați departe de flacără materiale combustibile precum prosoape, hârtie sau mănuși textile;

Verificați întotdeauna aragazul și cuptorul după gătit și înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare.

Siguranța bradului și a instalațiilor de sărbători

Pregătirea casei pentru Crăciun și Anul Nou presupune, de asemenea, respectarea unor reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor:

Folosiți doar instalații electrice și decorațiuni în stare perfectă de funcționare; defectele se remediază doar de persoane autorizate;

Nu suprasolicitați instalația electrică și evitați conectarea mai multor aparate cu consum mare în aceeași priză sau prelungitor;

Amplasați bradul la distanță de sursele de căldură (șeminee, sobe, calorifere) și de foc deschis (lumânări, brichete);

Asigurați stabilitatea bradului pentru a preveni răsturnările accidentale cauzate de copii, animale sau curenți de aer.

Mesajul DSU pentru populație

Departamentul pentru Situații de Urgență subliniază: „Protejați-vă locuința și familia pentru ca magia sărbătorilor să fie completă! Aveți grijă de lucrurile care dau culoare acestei perioade.”

Respectarea acestor recomandări simple poate transforma sărbătorile într-un timp sigur și fericit pentru întreaga familie.