Regele Charles al III-lea, marți, la Viscri. Primarul Pălășan: Arată că iubește poporul român și, mai ales, meleagurile noastre din Transilvania / Două tinere în straie populare au adus cadouri pentru suveran (VIDEO)

UPDATE, 6 iunie 2023, ora 12.40 PM: Regele Charles al III-lea a ajuns în satul Viscri, marți, arată imaginile transmise de B1 TV de la fața locului. Suveranul britanic este foarte îndrăgit în România și a fost întâmpinat de oameni din diverse zone ale țării, dar și de români veniți special din Marea Britanie pentru acest eveniment.

Știrea inițială, 6 iunie 2023, ora 11:35 AM: Regele Charles al III-lea sosește marți la Viscri, iar primarul comunei Bunești, de care aparține deja-celebrul sat, a descris ziua drept una „istorică” pentru comunitate. „Arată că iubește poporul român și, mai ales, meleagurile noastre din Transilvania”, a declarat edilul, într-un dialog cu reporterul B1 TV Cornel Chitucea.

Regele Charles este marți la Viscri, satul românesc în care deține și o proprietate

Întrebat ce înseamnă vizita pentru satul Viscri, primarul Mircea Pălășan a spus: „Este o zi istorică pentru noi, deoarece Majestatea Sa a venit prima dată după încoronare în România și ne vizitează și comuna noastră, comuna Bunești – satul Viscri aparține de comuna Bunești. Vine la el acasă. Ne bucurăm că a putut să vină. Înainte să fie încoronat, am avut impresia că nu o să îl mai putem vedea în zonă. Arată că iubește poporul român și, mai ales, meleagurile noastre din Transilvania”.

„Când era Prinț de Wales, a fost președintele onorific al Fundației «Mihai Eminescu» și a renovat fațadele din toată zona istorică unde a fost locuită de etnici germani, iar localitatea Viscri, împreună cu Primăria și «Mihai Eminescu», am introdus canalizarea în localitate”, a adăugat edilul.

Îndrăgitul suveran britanic era așteptat la Viscri și de două tinere îmbrăcate în straie populare, care îl așteptau cu mai multe cadouri deosebite.

„Acesta este un port popular autentic din zona Maramureșului istoric (…). Am adus un cadou specific zonei noastre, și anume o traistă lucrată manual, am adus o sticlă cu horincă în care se regăsește o sculptură. Este o roată de moară – și asta, bineînțeles, realizată manual. Regele, pe atunci prinț, în urmă cu 18 ani, și anume în 2005, ne-a vizitat Moara din Budești și aici am o poză în care apar Regele cu bunicii noștri”, a spus una dintre ele.