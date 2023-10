Regretă Farmazon că l-a denunțat pe Dumitru Buzatu? Răsturnare de situație: „Nu am vorbit cu nimeni, nici cu ginerele meu. Nu știu de ce am făcut-o. Nu știu dacă e bine sau rău”

Emil Savin, cunoscut sub numele de Farmazon, cel care l-a “turnat” pe Dumitru Buzatu procurorilor DNA spune că nu știe de ce a făcut asta și nu știe nici dacă e bine sau rău că a făcut-o.

”Cred că mâine mă duc la audieri. Am fost plecat în Germania după niște probleme personale ale mele. Da, am plecat în noaptea aia…Nu am vorbit cu nimeni, nici cu ginerele meu. Ce să vă spun acuma, nu știu de ce am făcut, dar asta am făcut-o. Nu știu ce să vă spun dacă e bine sau rău..Lăsaţi-mă să dau declaraţie la DNA şi după o să declar ce am de declarat.”, a declarat Emil Savin, la Antena 3 CNN.

Emil Savin a fost Întrebat cum a reuşit să acumuleze atâta avere în Vaslui, un oraş în care oamenii îşi duc traiul zilnic cu greu.

”Toată averea este declarată şi nu e atât de mare, că se muncește de 30 de ani în societatea asta. Astăzi, la ora la care vorbim am zero contracte cu Consiliul Județean Vaslui. Până acum, am avut contracte cum a avut toată lumea şi nu numai cu CJ Vaslui. Am avut cu Consiliul Județean Iași, am avut cu Consiliul Județean Galați, am avut cu Consiliul Județean Vrancea, am avut cu toate Consiliile Județene, toate primăriile.”, a mai spus Farmazon.