„Spaima Loteriei" a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 22:56
Stelian Ogică Sursa foto: Facebook

Stelian Ogică a fost supranumit „Spaima Loteriei” datorită câștigurilor pe care le-a obținut la jocurile desfășurate de Loteria Română. În prezent, fostul jucător la loterie pare că a ajuns la finalul celei de-a șasea căsnicii

Cuprins:

  • Căsătoria lui Ogică a ajuns la final
  • Povestea lui Stelian Ogică
  • Cum a ajuns Spaima Loteriei

Stelian Ogică a devenit cunoscut, la începutul anilor 2000, când a acuzat că i-a fost furat un bilet câștigător la o extragere 6/49. Premiul pe care l-ar fi pierdut, se ridica la 25 de milioane de lei vechi (aproximativ un milion dolari) și un apartament de trei camere în București. Ancheta de la acel moment nu i-a dat câștig de cauză, ba chiar l-a dus la închisoare. Ulterior, a devenit un pasionat jucător la Loterie, iar acest lucru i-a adus câștiguri consistente.

Deși părea că s-a retras din spațiul public, de curând s-a aflat că Stelian Ogică se confruntă cu probleme în căsnicie. El a lăsat să se înțeleagă că ar putea urma divorțul de actuala sa soție, cea de-a șasea, mai tânără cu 33 de ani decât el.

„Nu se mai înțeleg deloc, sunt mai tot timpul pe contre. Ea vrea o viață, el alta. E o chestiune de timp până când se vor separa oficial. Ceva lui nu îi convine și cred că a ales să dea un pas în spate. Nu mai este așa entuziasmat de relație. Ei s-au și căsătorit. Ea îi poartă numele. A vrut să o cheme Ogică. S-au certat și acolo din cauza unor acte. Nu au vrut să se știe, probabil”, a declarat un apropiat al cuplului, citat de cancan.ro.

Stelian Ogică a dă vina, pentru neînțelegeri, pe diferența de vârstă dintre el și partenera sa, Alexandra. Astfel, cei doi nu se mai înțeleg, iar relația a ajuns într-un impas.În acest context, el lasă să se înțeleagă că urmează o nouă despărțire, cea de-a șasea. Stelian Ogică a mai fost căsătorit de cinci ori anterior.

Povestea lui Stelian Ogică

Stelian Stancu Ogică a ajuns o persoană publică în 2001, când a susținut că i-a fost furat biletul câștigător la Loto 6/49, bilet al cărui premiu era de 25.293.818.616 ROL (aproximativ un milion dolari) și un apartament de trei camere în București. El a susținut că ar fi fost posesorul biletului câștigător la tragerea loto din 21 ianuarie 2001, dar că i-a fost furat în seara zilei de 23 ianuarie 2001.

Ogică a afirmat că ar fi fost tâlhărit în scara blocului de doi necunoscuți (un bărbat și o femeie). La câteva zile după declanșarea scandalului, Loteria Română a validat drept câștigator biletul prezentat de un subofițer SPP Constantin Murariu, căruia i-a atribuit câștigul. Ulterior, cel ce avea să devină Spaima Loteriei a afirmat că l-a recunoscut ca agresor pe ofițerul SPP.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, dar cel considerat vinovat a fost tot Stelian Ogică, El a fost arestat în februarie 2001 și trimis în judecată pentru înșelăciune, fiind acuzat că ar fi înscenat jaful, A fost eliberat din închisoare în anul 2003, ca urmare a unei hotărâri definitive a Curții de Apel București.

A continuat să-și susțină nevinovăția, făcând plângeri împotriva procurorilor care l-au anchetat și s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Cum a ajuns Spaima Loteriei

După condamnare, Stelian Ogică a devenit un personaj public fiind invitat în platourile de televiziune unde își spunea povestea. A continuat să joace la Loterie, iar 2004, la un an după ce a fost eliberat, a câștigat un premiu de aproximativ 20.000 de euro, ghicind 5 din cele 6 numere norocoase.

Un an mai târziu, norocul l-a găsit din nou, aducându-i, tot cu cinci numere, un alt premiu de circa 17.000 de euro. În anul 2007, a câștigat din nou cu cinci numere, tot aproximativ 20.000 de euro.

De-a lungul anilor, Stelian Ogică a obținut peste 10 premii la categoria a treia, la Noroc sau la 5 din 40.

