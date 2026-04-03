Noi reguli în trafic. Ce schimbări pregătesc autoritățile pentru tinerii șoferi

Noi reguli ar putea fi introduse pentru cei mai tineri participanți la trafic, în încercarea de a crește siguranța rutieră. Discuțiile vizează în special conducătorii auto care obțin permisul de la vârsta de 16 ani și care circulă cu vehicule încadrate în categoriile A1 și B1.

Informațiile au fost prezentate în cadrul emisiunii „Podcast cu Prioritate”, realizată de , unde au fost analizate mai multe scenarii privind modificări legislative.

Se schimbă limita de viteză pe autostradă?

Potrivit declarațiilor făcute de Florin Ciuleanu, inspector principal în cadrul -Direcția Rutieră, nu există, în acest moment, planuri pentru modificarea vitezei legale pe autostrăzi.

Autoritățile nu iau în calcul o astfel de măsură, accentul fiind pus, în schimb, pe alte ajustări care vizează siguranța în trafic, în special în cazul șoferilor foarte tineri.

Noi reguli în trafic. Ce restricții sunt analizate pentru categoriile A1 și B1

Principala măsură discutată în acest moment se referă la limitarea accesului pe anumite tipuri de drumuri. Mai exact, autoritățile analizează posibilitatea ca vehiculele din categoriile A1 și B1 să nu mai poată circula pe autostrăzi și drumuri expres.

Aceste categorii includ vehicule care pot fi conduse de persoane începând cu vârsta de 16 ani, iar decizia ar avea ca scop reducerea riscurilor asociate traficului de mare viteză.

De ce sunt vizați șoferii foarte tineri

Reprezentanții Poliției atrag atenția că experiența limitată în trafic reprezintă un factor de risc major. Reflexele și capacitatea de reacție sunt încă în formare la această vârstă, ceea ce îi face mai vulnerabili în situații critice.

În plus, interacțiunea cu vehicule de mare tonaj și vitezele ridicate de pe autostrăzi pot crește semnificativ pericolul pentru această categorie de conducători auto.

Ce prevede legislația, în prezent

În forma actuală, legea interzice accesul pe autostrăzi și drumuri expres pentru anumite categorii de participanți la trafic, considerate incompatibile cu acest tip de infrastructură.

Printre acestea se numără pietonii, bicicliștii, mopedele, trotinetele, tractoarele și alte vehicule lente sau neadaptate pentru circulația la viteze mari.