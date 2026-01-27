Autoritățile române au făcut publice noi detalii într-un dosar de securitate care depășește granițele țării și implică acțiuni coordonate în mai multe state europene. Ancheta DIICOT indică existența unei rețele de sabotaj și terorism, coordonată din Rusia, cu ramificații în România, Cehia și Lituania.

Ce legături au planurile de sabotaj din România cu atacurile din Europa

Investigația coordonată de arată că tentativele de sabotaj pregătite pe teritoriul României nu au fost izolate, ci parte a unui plan mai amplu. Aceleași structuri au fost implicate în incendierea unor autobuze în Cehia și în tentative de atac terorist în Lituania.

Anchetatorii au stabilit că toate aceste acțiuni au fost orchestrate de un cetățean străin rezident în Federația Rusă, care a recrutat executanți din afara Uniunii Europene. Concluziile au rezultat în urma cooperării judiciare internaționale și a schimbului de informații între mai multe autorități naționale.

Cum a fost implicat columbianul condamnat în România în această rețea

Murillo Diosa Luis Alfonso, cetățean columbian, a fost condamnat definitiv în septembrie 2025 la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune. El ar fi acționat la instigarea suspectului rezident în Rusia.

„Pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT – Structura Centrală a reieşit faptul că inculpatul (condamnat definitiv la data de 22.09.2025) a acţionat la instigarea unui suspect, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, care a recrutat şi alte persoane ce au acţionat sau urmau să acţioneze şi pe teritoriile altor state.”

Columbianul avea pregătire militară și fusese instruit în activități de culegere de informații, ceea ce i-ar fi permis să planifice acțiuni complexe pe teritoriul României.

Unde urmau să aibă loc atacurile pregătite pe teritoriul României

Potrivit DIICOT, țintele vizate se aflau în județul Ilfov, în proximitatea unui complex cu infrastructură sensibilă. Era vorba despre un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție petrolieră și o stație de reglare și măsurare a gazelor naturale.

Murillo Diosa Luis Alfonso a ajuns în România în luna iulie 2024, având intenția clară de a comite acte de diversiune. Planurile sale au fost dejucate înainte de a putea fi puse în aplicare.

Cum a funcționat cooperarea internațională în acest dosar

La inițiativa României, sub egida EUROJUST, a fost constituită în martie 2025 o echipă comună de anchetă cu autoritățile din Cehia, Polonia și Lituania. Această colaborare a permis corelarea probelor și identificarea organizatorilor comuni, relatează Antena3.

„Activitatea echipei comune de anchetă a reliefat că toate aceste acte au fost săvârşite de inculpaţi ce au fost conectaţi la aceiaşi organizatori, au utilizat aceleaşi metode şi au acţionat pentru un obiectiv comun.”

În Cehia, un alt cetățean columbian a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru incendierea unor autobuze, iar în Lituania șase persoane au fost trimise în judecată pentru fapte de .

Ce rol au avut autoritățile române în prevenirea atacurilor

Autoritățile române au intervenit înainte ca planurile să fie puse în aplicare, cu sprijinul . Suspectul a fost prins și reținut la timp, prevenind producerea unor atacuri cu potențial major.

Ancheta continuă la nivel internațional, în contextul în care autoritățile europene încearcă să destructureze rețelele de sabotaj care vizează infrastructura strategică a statelor membre.