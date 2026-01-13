B1 Inregistrari!
Cătălin Predoiu, linie dreaptă spre șefia SRI? Are și susținerea UDMR. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan (VIDEO)

Adrian A
13 ian. 2026, 12:29
Cuprins
  1. Ce îl recomandă pe Predoiu pentru șefia SRI
  2. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan

Cătălin Predoiu pare tot mai aproape de șefia SRI. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că e un om potrivit pentru o astfel de funcție. Despre ceilalți nu are cuvinte chiar bune.

Ce îl recomandă pe Predoiu pentru șefia SRI

„Pe Cătălin Predoiu îl știu de foarte, foarte mult timp. E un om extrem de bine pregătit în zona lui. A mai fost la Justiție, a mai fost la Interne, cunoscând și abilitățile lui de om politic e o variantă.

Pe Mircea Abrudean nu îl cunosc. E clujean, ne întâlnim, ne salutăm, dar în viața mea n-am discutat mai mult de 10 minute cu Mircea Abrudean. Nu știu dacă din punct de vedere intelectual o duce sau nu, că totuși aici vorbim despre o instituție extrem de complicată și într-o perioadă și mai complicată.

Deci nu pot să-mi dau cu părerea nici într-un fel despre Mircea Abrudean, că nu-l cunosc. Asta este viața. Ne-am intersectat – a fost prefect, a fost secretar general adjunct la Guvern, acum președintele Senatului, dar n-am avut ocazia să stăm la o cafea, la un pahar de vin sau la o apă minerală și să discutăm despre politică, despre instituții, despre structura instituțională, rolul SRI și așa mai departe.

Pe Florin Vlădică nici măcar atât nu-l știu. Odată ne-am întâlnit undeva, dar n-am cum să vă spun mai mult decât că mi s-a părut un om serios, cum și Abrudean un om serios, dar nu știu dacă are pregătire necesară și dacă duce.

Totuși, dacă mi se permite acest cuvânt de la un om politic, dacă intelectual poate să ducă o astfel de instituție.”, a declarat Kelemen Hunor la G4Media.

De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan

Kelemen Hunor are însă o supărare în privința propunerilor pentru șefia SRI. Îi reproșează lui Nicușor Dan că nu s-a sfătuit și cu UDMR.

„Eu n-am discutat nici cu președintele Nicușor Dan, nici cu colegii din coaliție. În august – septembrie a fost un moment când a venit Nicușor Dan la ședința coaliției. Eu plecasem 2-3 zile de concediu cu fratele meu în Deltă. Și în acel moment când a venit președintele, eu n-am fost acolo. Dacă știam că vine, sigur că aș fi stat. Știu de discuția de acolo cu cele două nume…

N-am fost prezent, dar așa mi-au relatat colegii. După aceea n-am avut nicio discuție nici cu președintele, nici cu colegii din coaliție. Am citit în presă fel de fel de variante, mă uit și eu, mă minunez la unele variante din variantele acestea. Nu știu dacă ei au mai discutat între timp. Dacă președintele Nicușor Dan a discutat cu colegii mei, cu mine n-a discutat. Nu știu ce calcule face.

Majoritatea se poate forma și fără noi. Deci eu recunosc, dacă nu vrea să mă bage în această chestiune, poate să mă ocolească. Nu sunt fată mare, sunt realist. Dacă dorește, mă întreabă. Când mă întreabă, o să spun punctul meu de vedere.”,  a afirmat Kelemen Hunor.

