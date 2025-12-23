Un accident grav a avut loc în localitatea Giessen, din Germania. Un cetățean azer a intrat cu un autovehicul într-o staţie de autobuz provocând răniea a trei persoane care au avut nevoie de .

Accident grav într-o localitate din Germania

Trei în Germania, de un cetățean azer care a intrat cu un autovehicul Audi într-o staţie de autobuz la Giessen. Acest accident grav s-a produs după ce mașina condusă de azer a intrat în coliziune cu alte două vehicule care circulau în acelaşi sens. Autoritățile nu iau în considerare, momentan, un motiv politic sau terorist.

Giessen este situat la aproximativ 50 de kilometri nord de Frankfurt, după cum a precizat care a dat detalii despre accident.

Din informațiile oferite de polițiști, șoferul, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cetăţean azer, a fost plasat în detenţie. Totodată, autoritățile judiciare germane au precizat că este în curs de derulare o anchetă

„Circumstanţele exacte ale incidentului sunt necunoscute pentru moment”, a precizat poliţia.

Cum s-a produs incidentul

Din investigațiile autorităților, de la fața locului, s-a stabilit că acest accident grav s-a produs după ce şoferul a intrat în coliziune cu alte două vehicule care circulau în aceeaşi direcţie. În urma impactului cu acestea, mașina condusă de azer a pătruns în stația de autobuz unde a lovit pietonii.

Ulterior, șoferul nu a oprit și a continuat să circule, cu , până când a fost reținut și încarcerat de polițiștii germani.

Chiar și așa, autoritățile nu au indicat ca acest incident să fi avut o motivație politică sau teroristă. Acest scenariu a fost exclus, momentan, de ministerul de Interne al Landului Hessa, unde se află orașul Giessen.

„Un motiv politic sau terorist pare în prezent puţin probabil”, a declarat ministrul Roman Poseck.