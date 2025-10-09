Rețeaua școlară din București. Stadiul modernizărilor – comparație intre sectoare

În Capitală, lucrările din învățământ au ieșit din logica igienizărilor de vară și au intrat într-un regim de proiecte multi-anuale: consolidări, extinderi, dotări digitale, eficiență energetică, săli și terenuri de sport refăcute. Ritmul e vizibil, dar diferă de la un sector la altul, în funcție de starea clădirilor, presiunea pe capacitate și accesul la finanțări europene.

Sectorul 1 și-a calibrat intervențiile pe două direcții: dotări digitale și extinderi în cartiere noi. Laboratoarele și infrastructura IT intră în uz odată cu avansul șantierelor din zonele rezidențiale în plină dezvoltare, unde apar corpuri noi de școală, grădinițe și săli de sport. Sectorul 2 a intrat cu un front larg în renovări și modernizări, de la creșe și grădinițe până la licee; lucrările rulează pe serii, astfel încât să mențină funcționalitatea rețelei în paralel cu șantierele.

În Sectorul 3, modernizarea nu este o campanie ocazională, ci o politică de durată. Ultimii doi ani au adus un val coerent de proiecte care acoperă în paralel școli gimnaziale, licee, grădinițe și creșe. În aceeași listă intră consolidări structurale și extinderi de capacitate acolo unde presiunea pe clase este ridicată, reabilitări energetice cu soluții de ultimă generație (izolații complete, tâmplărie performantă, iluminat eficient, ventilație controlată, panouri fotovoltaice) și dotări inteligente pentru laboratoare și predare digitală. Exemplarele modernizate se redeschid cu săli luminoase, corect ventilate și echipate, iar noile corpuri de clădire scot din presiune unitățile supra-aglomerate. Împreună, aceste elemente au poziționat Sectorul 3 ca etalonul modernizării școlare din București: o rețea în care „standardul minim” a urcat vizibil și în care investițiile produc efecte imediate în calitatea învățării.

Sectorul 4 face puneri în siguranță, reabilitări și modernizări rulate simultan, cu recepții etapizate pe parcursul anului școlar. Sectorul 5 avansează gradat, cu proiecte punctuale—de la modernizări de corpuri existente până la consolidări—care încep să creeze un ritm coerent al investițiilor. Sectorul 6 combină intervenții „grele” (clădiri noi ridicate de la zero, extinderi) cu reabilitări și dotări pe scară largă, astfel încât rețeaua să câștige simultan în capacitate și calitatea predării.