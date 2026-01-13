B1 Inregistrari!
Rețeta de chec pufos cu care nu poți să dai greș. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

13 ian. 2026, 23:56
Sursă foto: TikTok/ @cosanzenele.gatesc
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru un chec pufos 
  2. Cum se prepară checul pufos

Internetul este o sursă infinită de rețete delicioase, dar și de secrete care să transforme modul în care gătești anumite preparate. Recent, pe TikTok a făcut furori o rețetă de chec pufos care conține și un ingrediente special, pe care multe alte rețete nu îl conțin și care asigura obținerea texturii dorite.

De ce ingrediente ai nevoie pentru un chec pufos 

  • 200 g făină;
  • 150 g zahăr;
  • 4 ouă:
  • 5 linguri ulei de floarea-soarelui;
  • coaja rasă de la ½ lămâie netratată;
  • 2 linguri cacao;
  • 2 linguri lapte (sau apă);
  • 1 linguriță cu vârf praf de copt.

Cum se prepară checul pufos

Prepararea începe cu separarea ouălor. Peste albușuri se adaugă un praf de sare și se bat, cu ajutorul unui mixer, până se obține o bezea cremoasă. În tot acest proces, se adaugă treptat și zahărul. Gălbenușurile se vor amesteca cu uleiul, iar abia apoi se vor combina cu bezeaua obținută anterior din albușuri. Totul se încorporează cu mișcări largi, pentru a nu striga consistența aerată a compoziției. Ulterior, se adaugă și coajă de lămâie răzuită și făina amestecată cu praful de copt. Jumătate din compoziție se pune într-un castron, unde se amestecă până la omogenizare cu praful de cacao, dizolvat în lapte sau apă.

Compoziția se toarnă într-o tavă de chec (21 x 12 cm), alternând o lingură din cea simplă, cu o lingură din cea amestecată cu cacao, până tava se umple sau compozițiile s-au terminat.

Tava cu chec se bagă apoi în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 30–35 de minute. Se verifică dacă este gata cu ajutorul unei scobitori.

După minutele de coacere, vă puteți bucura de un desert perfect pentru anotimpul rece și totodată, simplu și rapid de făcut. Poate fi o alternativă mai sănătoasă a dulciurilor din comerț și chiar o variantă de pachet pentru muncă sau școală.

Rețeta a devenit rapid virală pe TikTok, pe pagina „Cosânzenele gătesc”, unde a strâns nu mai puțin de 12.000 de aprecieri și peste 400.000 de vizualizări.

