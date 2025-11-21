Pe 21 noiembrie, marchează Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Este prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului și o ocazie ideală pentru a încerca o nouă rețetă de păstrăv la cuptor. Preparatul, alături de mămăligă caldă mujdei sau legume proaspete, poate fi consumat la prânz sau cină.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de păstrăv la cuptor

Deși mulți preferă să prăjească păstrăvul, peștele este mult mai suculent, iar aroma sa se conservă mai bine atunci când este gătit la cuptor. În plus, nici nu mai încape îndoială că este mai sănătos și dietetic, relatează Click!.

Ingrediente pentru păstrăvul la cuptor:

2 păstrăvi întregi, curați și eviscerați;

2-3 linguri ulei de măsline;

1 lămâie (zeama și feliile);

3-4 căței de usturoi;

1 legătură de pătrunjel proaspăt;

Sare, după gust;

Piper, după gust;

Opțional: cimbru sau mărar.

Cum se prepară

Se începe cu spălarea peștilor. Odată curățați, aceștia se ung cu ulei de măsline și se condimentează cu sare, piper și ierburi aromatice. Nu vă fie frică să experimentați când vine vorba de ierburi aromatice. Fie că este mărar, cimbru sau pătrunjel, vor oferi o aromă aparte peștelui. Pentru încă un plus de gust, se pot introduce în interiorul fiecărui pește felii de lămâie, de ceapă sau morcov.

Se așază păstrăvii în tava tapetată cu hârtie de copt. Pe lângă, se pun și cartofi, ardei, roșii sau orice altă legumă preferați. au rolul de a absorbi sucul peștelui.

Se acoperă tava cu folie de aluminiu și se bagă în cuptorul preîncălzit la 180–200°C, timp de 20-25 de minute. După ce s-a scurs timpul, scoate folia și mai bagă încă o dată tavă la cuptor, astfel încât peștele și legumele să se rumenească.

Pentru ca preparatul să își atingă potențialul maxim de gust, este important ca păstrăvii să fie proaspeți. Vă puteți da seama după carnea fermă și mirosul plăcut.